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Attenzione per camionisti e autotrasportatori sulle strade

Dal 3 al 9 agosto 2026 scatterà una nuova settimana di Controlli della polizia dedicati al rispetto dei limiti di velocità sulle strade europee. L’iniziativa rientra nella Speed Operation coordinata da Roadpol, la rete delle polizie stradali europee, e coinvolgerà oltre venti Paesi.

Controlli della polizia in oltre venti Paesi europei

Per sette giorni gli agenti intensificheranno le verifiche lungo le principali tratte, in un periodo particolarmente delicato per la circolazione. L’inizio di agosto coincide infatti con l’esodo estivo e con un sensibile aumento del traffico, soprattutto sulle grandi direttrici internazionali.

Una situazione che riguarda da vicino anche il settore dell’autotrasporto, con migliaia di camionisti impegnati ogni giorno nei collegamenti nazionali ed europei.

Radar, pistole laser e postazioni mobili

I Controlli della polizia saranno effettuati direttamente dalle pattuglie e attraverso l’impiego di radar, pistole laser e postazioni mobili.

L’obiettivo non è soltanto individuare chi supera i limiti, ma anche rafforzare la prevenzione e sensibilizzare tutti gli utenti della strada sui rischi legati all’eccesso di velocità.

Attenzione alla velocità durante l’esodo estivo

Secondo Roadpol, la velocità resta la principale causa di decesso nei sinistri stradali sulle strade dell’Unione europea. Per questo motivo la campagna punta a trasformare la responsabilità del singolo conducente in un impegno condiviso, soprattutto nei giorni in cui la densità dei veicoli cresce in modo significativo.

Per i camionisti sarà quindi importante mantenere alta l’attenzione, rispettare i limiti previsti e adeguare la guida alle condizioni del traffico. Durante l’esodo estivo possono aumentare code, rallentamenti e situazioni impreviste, rendendo ancora più importante una condotta prudente.

La precedente Speed Operation di aprile

La Speed Operation viene organizzata due volte l’anno. Una precedente sessione si era già svolta dal 13 al 19 aprile 2026 e aveva compreso anche la Speed Marathon, una giornata di ventiquattro ore con controlli ininterrotti.

Cosa devono sapere i camionisti

Con la nuova campagna di agosto, i Controlli della polizia tornano a concentrarsi sulla sicurezza stradale in uno dei momenti più intensi dell’anno.

Per chi lavora nell’autotrasporto, il messaggio è chiaro: dal 3 al 9 agosto sarà necessario prestare ancora più attenzione alla velocità lungo le strade europee.

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