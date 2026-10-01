CAMION

Dal 5 all’11 ottobre 2026, la polizia ROADPOL intensifica i controlli contro le distrazioni alla guida.

L’operazione si chiama Focus on the Road. Si concentrerà sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici al volante. I controlli interesseranno anche i camionisti.

Controlli della Polizia ROADPOL: multe e sospensione della patente

E’ vietato l’uso del cellulare durante la guida. L’utilizzo comporta l’allontanamento, anche temporaneo, delle mani dal volante.

Per questa infrazione è prevista:

una multa da 250 a 1.000 euro

la decurtazione di cinque punti

la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Se il conducente commette nuovamente la stessa violazione entro due anni, la multa sale a 350-1.400 euro. In questo caso vengono decurtati dieci punti e la patente viene sospesa da uno a tre mesi.

Cellulare alla guida: quando si aggiunge la sospensione breve

Chi ha già perso punti sulla patente rischia un’ulteriore sospensione.

Se al momento del controllo risultano da 10 a 19 punti sulla patente, la sospensione breve dura sette giorni. Con meno di 10 punti, invece, sale a 15 giorni. Entrambi i periodi raddoppiano se il conducente provoca un incidente.

La sospensione breve si aggiunge a quella ordinaria prevista per l’uso vietato del cellulare. Si applica per prima e richiede che il conducente sia identificato al momento dell’infrazione.

In caso di recidiva nel biennio si applica invece la sospensione ordinaria aggravata, senza aggiungere quella breve.

Camionisti: quanti punti vengono tolti dalla CQC

Per gli autisti professionisti, le conseguenze riguardano anche la Carta di qualificazione del conducente (CQC).

Quando l’infrazione viene commessa durante un’attività di trasporto per la quale è richiesta la CQC, la decurtazione riguarda l’abilitazione professionale anziché la patente.

Sono cinque i punti sottratti alla prima violazione, che diventano dieci in caso di recidiva nel biennio.

Resta comunque applicabile la sospensione della patente. Per stabilire se debba aggiungersi anche quella breve, si considera il punteggio della patente, non quello della CQC.

Vivavoce e auricolari: cosa è consentito

Il divieto riguarda anche tablet, notebook e dispositivi analoghi, quando il loro utilizzo richiede di togliere le mani dal volante.

Sono consentiti vivavoce e auricolari che non richiedono l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive in entrambe le orecchie. È invece vietato utilizzare cuffie sonore.

I prossimi controlli della Polizia ROADPOL sui camion

La campagna Focus on the Road non è dedicata specificamente ai mezzi pesanti o ai tachigrafi. I prossimi controlli ROADPOL Truck & Bus, rivolti a camion e autobus, sono programmati dal 16 al 22 novembre 2026.

Leggi anche: Autotrasporto: nuovo calendario controlli su strada della Polizia ROADPOL 2026