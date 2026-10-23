CAMION

Verifiche sul tachigrafo, tempi di guida e riposo, carichi e sicurezza

Dal 16 al 22 novembre 2026 la Polizia parteciperà alla nuova settimana europea di controlli dedicata al trasporto professionale. Sotto osservazione tachigrafi, tempi di guida e riposo, carichi e condizioni dei veicoli.

Una settimana di controlli mirati con particolare attenzione ai mezzi pesanti.

Da lunedì 16 a domenica 22 novembre 2026 torna l’operazione Truck and Bus, la campagna coordinata da ROADPOL, la rete europea della Polizia impegnata nel contrasto alle principali cause di incidenti.

L’iniziativa coinvolgerà anche l’Italia. La Polizia controllerà il rispetto delle norme che regolano il trasporto professionale di merci e passeggeri.

Controlli Polizia ROADPOL sui mezzi pesanti a novembre 2026

I controlli Truck and Bus riguarderanno soprattutto i tempi di guida e di riposo degli autisti. Gli agenti verificheranno i dati del tachigrafo per individuare eventuali irregolarità. Saranno controllati anche il corretto utilizzo del dispositivo e il rispetto delle pause obbligatorie.

Le verifiche interesseranno anche le condizioni dei mezzi. La Polizia Stradale controllerà pneumatici, freni e altri dispositivi di sicurezza.

Per i camion saranno effettuati accertamenti sul peso e sulle dimensioni. Gli agenti verificheranno anche la corretta sistemazione del carico.

Non mancheranno i controlli sui documenti di trasporto e sulle autorizzazioni. In caso di violazioni, scatteranno le sanzioni previste dalla legge.

Tachigrafo e tempi di riposo nel mirino degli agenti

Per gli autotrasportatori, uno dei momenti più delicati di un controllo su strada è la verifica dell’attività registrata dal tachigrafo.

Gli agenti possono esaminare i dati relativi alla guida, alle pause e ai riposi, verificando il rispetto delle disposizioni europee. Eventuali anomalie possono portare ad accertamenti più approfonditi, anche per individuare utilizzi irregolari o possibili manomissioni.

La responsabilità del rispetto delle regole non riguarda soltanto chi si trova al volante. Anche l’organizzazione dei viaggi e dei turni di lavoro da parte delle imprese di trasporto assume un ruolo importante.

Un programma di consegne incompatibile con i tempi di riposo previsti dalla normativa, infatti, può creare situazioni di rischio che vanno ben oltre la singola infrazione.

Dove si svolgeranno i controlli sui mezzi pesanti

Le operazioni Truck and Bus interesseranno le reti stradali dei Paesi partecipanti a ROADPOL. In Italia le verifiche potranno riguardare autostrade, strade di grande comunicazione e altri punti strategici per il trasporto merci e passeggeri. Particolare interesse rivestono tradizionalmente anche le aree di sosta, i collegamenti con i principali poli logistici e le direttrici del traffico internazionale.

Al momento, il calendario europeo definisce le date della campagna Truck and Bus, ma non indica un elenco pubblico dettagliato delle postazioni di controllo previste sul territorio italiano.

L’operazione riguarda sia i veicoli immatricolati in Italia sia quelli provenienti dall’estero, secondo le norme applicabili ai diversi servizi di trasporto.

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