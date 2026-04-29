CAMION

Dal 4 al 10 maggio 2026 è in programma in tutta Europa una nuova campagna di controlli dei mezzi pesanti, coordinata dalla Polizia Roadpol.

L’operazione “Truck & Bus” coinvolgerà simultaneamente diversi Paesi, con verifiche mirate su camion e autobus lungo le principali direttrici del traffico.

Si tratta della seconda finestra annuale prevista nel calendario della Polizia Roadpol e rappresenta un momento di particolare intensità nei controlli sui mezzi pesanti, anche in Italia.

Controlli mezzi pesanti: cosa verrà controllato

Le autorità concentreranno l’attenzione su alcuni ambiti. Quelli considerati critici per la sicurezza stradale e la regolarità del trasporto professionale.

In particolare, saranno oggetto di verifica:

il rispetto dei tempi di guida e di riposo;

il corretto utilizzo del tachigrafo;

le condizioni tecniche dei veicoli;

la presenza di eventuali sovraccarichi;

la completezza della documentazione di bordo.

Le campagne precedenti hanno evidenziato un numero significativo di irregolarità, spesso legate a errori operativi o a una gestione non strutturata delle attività di flotta.

Perché le aziende vengono multate

Nella maggior parte dei casi, le multe applicate durante i controlli dei mezzi pesanti non derivano da comportamenti intenzionali, ma da una mancanza di controllo continuo.

Dati non monitorati, utilizzo non corretto dei dispositivi di bordo e assenza di strumenti di analisi rendono difficile individuare anomalie prima che emergano durante un controllo.

Questo rende evidente come la preparazione non possa limitarsi ai giorni precedenti alla campagna, ma debba essere parte integrante della gestione quotidiana.

Come prepararsi ai controlli sui mezzi pesanti

Per affrontare i controlli sui mezzi pesanti della Polizia Roadpol è necessario verificare con continuità la coerenza dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo, assicurarsi del corretto funzionamento e utilizzo del tachigrafo e mantenere i veicoli in condizioni tecniche adeguate e documentate.

Allo stesso tempo, diventa fondamentale avere una visione completa e aggiornata delle attività della flotta.

In questo senso, l’utilizzo di piattaforme digitali evolute consente di raccogliere e analizzare in tempo reale le informazioni provenienti dai veicoli.

Soluzioni come enaide, sviluppata da Minervas, permettono di monitorare i dati, individuare eventuali anomalie e intervenire tempestivamente prima che si traducano in violazioni.

L’integrazione tra analisi dei dati e supporto operativo consente inoltre di accompagnare il conducente durante l’attività, favorendo comportamenti più regolari e coerenti con i parametri normativi.

La disponibilità di report strutturati e aggiornati contribuisce infine a garantire tracciabilità e chiarezza in caso di verifica su strada.

Come evitare una multa

La campagna di controlli sui mezzi pesanti della Polizia Roadpol dal 4 al 10 maggio rappresenta un momento di verifica rilevante per il settore trasporto su strada.

I controlli si concentrano su aspetti operativi concreti, che riflettono il livello di organizzazione delle aziende.

Prepararsi significa avere strumenti e processi che permettano di tenere sotto controllo le attività in modo continuo. Riducendo il rischio di non conformità e migliorando la gestione operativa.

In questo contesto, soluzioni digitali come enaide consentono di monitorare in modo costante i dati, individuare eventuali anomalie e intervenire tempestivamente, supportando le aziende nel mantenere elevati standard di conformità durante tutto l’anno.

Attenzione ai prossimi controlli

Controlli su camion e mezzi pesanti

16–22 novembre 2026.

Questi controlli della Polizia Roadpol riguarderanno la sicurezza dei veicoli pesanti e degli autobus, con verifiche su sovraccarico, tempi di guida e riposo, condizioni tecniche e altre criticità.

Controlli Roadpol sulla velocità

3–9 agosto 2026.

Si terrà la Maratona della Velocità (24 ore) con controlli ininterrotti in vari Paesi europei per contrastare l’eccesso di velocità.

Operazione focus sulla strada Roadpol

5–11 ottobre 2026.

Controlli mirati alla distrazione alla guida, in particolare l’uso di telefoni e dispositivi elettronici, una delle cause di incidente in più rapida crescita.

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