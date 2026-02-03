CAMION

Verifiche su mezzi pesanti, velocità, alcol, distrazione e sicurezza stradale in Europa

Dal 9 al 15 febbraio 2026 scatterà la prima operazione paneuropea dei controlli camion 2026 della Polizia ROADPOL.

L’attività rientra nel calendario annuale delle operazioni di sicurezza stradale della rete europea delle polizie stradali e sarà svolta in contemporanea nei Paesi membri.

Il calendario ROADPOL 2026: controlli coordinati in tutta Europa

Per il 2026, ROADPOL ha definito azioni di controllo coordinate lungo l’intero arco dell’anno, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee. Le operazioni saranno mirate alle principali aree di rischio, tra cui:

eccesso di velocità

guida sotto l’effetto di alcol e droghe

distrazione alla guida

rispetto delle norme da parte dei conducenti professionali e tutela degli utenti vulnerabili

Il coordinamento sarà affidato all’OPG di ROADPOL. Il gruppo curerà la raccolta dei dati e lo scambio di informazioni tra le polizie europee, con l’analisi delle principali tendenze emerse dai controlli.

Controlli su camion e autobus: le date del 2026

I controlli ROADPOL su camion e mezzi pesanti si svolgeranno in tre periodi chiave:

9–15 febbraio 2026

4–10 maggio 2026

16–22 novembre 2026

Durante queste settimane, la Polizia stradale concentrerà le verifiche su:

sovraccarico dei veicoli

tempi di guida e di riposo

condizioni tecniche di camion e autobus

altre criticità che incidono sulla sicurezza stradale

Operazione cintura di sicurezza

Dal 9 al 15 marzo 2026, ROADPOL condurrà controlli mirati sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante le evidenze sul loro effetto salvavita, il mancato utilizzo resta una delle principali cause di incidenti mortali.

Controlli ROADPOL sulla velocità

Le operazioni sulla velocità sono previste:

13–19 aprile 2026

3–9 agosto 2026

Il 15 aprile 2026 si terrà inoltre la Maratona della Velocità (24 ore), con controlli ininterrotti in numerosi Paesi europei per contrastare una delle cause più persistenti di incidentalità grave.

Operazione alcol e droga

Le campagne contro la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti si svolgeranno:

15–21 giugno 2026

14–20 dicembre 2026

Il 19 giugno 2026 è prevista la Maratona Alcol e Droga (24 ore), con controlli intensivi per individuare e rimuovere dalla strada i conducenti pericolosi.

Giornate di sicurezza ROADPOL

Dal 16 al 22 settembre 2026 si svolgeranno le Giornate di sicurezza ROADPOL, una campagna di sensibilizzazione che combina controlli, formazione e coinvolgimento del pubblico, con l’obiettivo simbolico di raggiungere zero vittime sulle strade europee almeno per un giorno.

Operazione “Focus sulla strada”

Dal 5 all’11 ottobre 2026 i controlli saranno dedicati alla distrazione alla guida, in particolare all’uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, una delle cause di incidente in più rapida crescita.

La posizione di ROADPOL sulla sicurezza stradale

La Commissaria Capo Jana Peleskova, responsabile del Gruppo di Lavoro Operativo ROADPOL, ha definito il calendario paneuropeo delle operazioni «un pilastro della missione per rendere le strade europee più sicure», sottolineando come i controlli simultanei e ad alta visibilità contribuiscano a scoraggiare i comportamenti pericolosi e ad aumentare la consapevolezza pubblica.

Un anno di controlli per la sicurezza di tutti

Con i controlli camion 2026, ROADPOL conferma un approccio integrato che unisce enforcement, prevenzione e sensibilizzazione, ponendo particolare attenzione all’autotrasporto, agli utenti vulnerabili e ai comportamenti ad alto rischio. Un impegno condiviso a livello europeo per strade più sicure e una riduzione concreta dell’incidentalità.

