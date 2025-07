CAMION

LUnione Europea ha intensificato i controlli dei camion su tutto il territorio europeo, durante la settimana dal 5 all’11 maggio 2025, nell’ambito dell’operazione congiunta tra ROADPOL e Agenzia Europea del Lavoro (ELA).

I risultati dei controlli effettuati dalla Polizia sono preoccupanti: un camion su quattro è stato multato per violazioni gravi o ripetute.

Complessivamente sono state registrate 69.749 violazioni, segnalando livelli elevati di non conformità alle normative europee sull’autotrasporto.

Controlli camion in Europa: i numeri delle multe

I controlli in Europa si sono concentrati su migliaia di mezzi pesanti, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi di guida e riposo, lo stato e integrità del tachigrafo, la documentazione del trasporto, la regolarità del cabotaggio e le condizioni di lavoro del conducente.

In media, il 25% dei camion controllati ha ricevuto una multa. Un dato che sottolinea la necessità di rafforzare la vigilanza nel settore dell’autotrasporto.

Controlli camion per Paese: i casi più critici

Belgio, la metà dei camion sono irregolari

Nel porto di Zeebrugge, le autorità belghe hanno eseguito verifiche mirate su 168 camion. Risultato: 51% dei camion in violazione, soprattutto per riposi effettuati dagli autisti in cabina in modo illecito, in contrasto con le norme UE.

In sei Stati europei multe per 240.000 euro

In Italia, Croazia, Cipro, Danimarca, Lituania e Romania, condotti controlli camion simultanei da parte di 320 ispettori.

Su 420 mezzi pesanti fermati, le multe complessive superano i 240.000 euro. In Romania rilevato un grave caso di riduzione del riposo settimanale obbligatorio di quasi 17 ore.

Slovacchia: tachigrafi manomessi sui camion

Le autorità slovacche hanno intensificato i controlli camion su strada, scoprendo numerose manipolazioni del tachigrafo per aggirare i limiti di guida e riposo. Le violazioni al tachigrafo restano tra le più frequenti.

Grecia: controlli camion e contro le aziende fittizie

A nord di Atene, i controlli sui mezzi pesanti hanno evidenziato forme di sfruttamento del lavoro degli autisti e la presenza di società fittizie, registrate in un Paese ma operative stabilmente in un altro.

Anche in questo caso, sono scattate numerose multe per infrazioni legate al cabotaggio e ai turni irregolari.

Classifica violazioni emerse dai controlli camion Ue

Superamento dei tempi di guida e riposo Manipolazione o assenza del tachigrafo Documentazione incompleta o falsa Trasporti in cabotaggio non autorizzati Condizioni di lavoro non regolari

