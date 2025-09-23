CAMION

Rileva uso del cellulare, cintura slacciata, distanze non rispettate, sorpassi vietati e uso di corsie riservate

Una nuova generazione di radar basati su intelligenza artificiale (AI) rivoluziona i controlli dei camion e la sicurezza degli autisti di mezzi pesanti in Francia.

I nuovi radar AI non si limitano a misurare la velocità. Sono in grado di fare controlli l’interno della cabina del camion e miltare automaticamente camionisti e autisti di mezzi pesanti che commettono infrazioni.

Tra le violazioni rilevabili dal radar AI, che comporteranno multe immediate per gli autisti dei camion rientrano l’uso del cellulare alla guida, la cintura di sicurezza non allacciata, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, i sorpassi vietati e l’uso improprio delle corsie riservate.

Controlli radar in cabina per camionisti e mezzi pesanti

I nuovi radar AI sono progettati per garantire controlli nella cabina dei camion e punire in tempo reale comportamenti pericolosi.

Le multe automatiche scatteranno quando gli autisti di camion:

guidano con telefono cellulare in mano;

in mano; non indossano la cintura di sicurezza ;

; mantengono una distanza di sicurezza insufficiente ;

; effettuano sorpassi vietati ;

; percorrono corsie riservate a bus o biciclette.

Tutte le infrazioni saranno documentate con immagini e dati inviati direttamente al sistema sanzionatorio, senza la necessità di un fermo da parte delle forze dell’ordine.

Tecnologia radar per il controllo dei camion

I nuovi radar AI per i controlli dei camion in Francia si basano su telecamere ad alta definizione, sensori lidar 3D e software di intelligenza artificiale.

Questa combinazione consente di:

fare controlli in tempo reale l’interno delle cabine dei camion ;

; riconoscere movimenti e comportamenti pericolosi;

inviare automaticamente le multe ai camionisti e agli autisti di mezzi pesanti.

I nuovi radar in Francia non sostituiranno soltanto gli autovelox tradizionali, ma diventeranno strumenti multifunzione per i controlli dei camion, capaci di prevenire incidenti e rendere più efficiente la vigilanza su lunghe tratte.

Continua a leggere: Tachigrafo, responsabilità delle imprese di autotrasporto sull’uso