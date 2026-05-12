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I nuovi controlli camion alle frontiere Schengen mandano in crisi il trasporto merci nei Balcani

I nuovi controlli camion introdotti ai confini dell’Unione Europea stanno causando pesanti disagi al settore dell’autotrasporto internazionale. A lanciare l’allarme è la Serbia, che denuncia code chilometriche ai valichi Schengen, milioni di ore perse e gravi danni economici per il commercio nei Balcani occidentali.

Secondo il ministero dei Trasporti serbo, l’introduzione del sistema digitale EES starebbe rallentando ulteriormente il traffico merci verso l’Europa, aggravando una situazione già critica per migliaia di autotrasportatori.

Controlli camion: tempi di attesa sempre più lunghi ai confini Ue

L’obiettivo dei nuovi controlli camion è rafforzare la sicurezza alle frontiere europee attraverso procedure digitali più rigide. Tuttavia, per il settore logistico le conseguenze sarebbero pesantissime.

I dati diffusi dalle autorità serbe parlano di camion bloccati ogni anno per oltre 26 milioni di ore ai passaggi di frontiera europei. Una situazione che provoca:

ritardi nelle consegne ;

; aumento dei costi logistici ;

; danni alle aziende di trasporto ;

; rallentamenti nell’export ;

; disagi per l’intera filiera commerciale.

Le file di Tir ai valichi Ue continuano ad allungarsi, mentre cresce la preoccupazione tra gli operatori del settore.

Serbia contro i controlli camion ai confini Schengen

Ranko Šekularac, dirigente del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Serbia, ha chiesto un intervento urgente da parte dell’Unione Europea per ridurre i tempi di attraversamento.

“I nostri autotrasportatori non sono turisti o migranti. Questo è il loro luogo di lavoro e non devono essere considerati una minaccia per la sicurezza”, ha dichiarato all’emittente pubblica RTS.

Belgrado ha confermato di aver già presentato diverse proposte a Bruxelles per accelerare i controlli camion e migliorare il flusso delle merci ai confini europei.

Proteste degli autotrasportatori balcanici

La questione dei controlli camion aveva già provocato forti tensioni nei mesi scorsi. Tra gennaio e febbraio numerosi camionisti dei Balcani avevano organizzato proteste e blocchi ai valichi di frontiera per denunciare attese insostenibili e perdite economiche sempre più elevate.

Ora il governo serbo punta ad aprire un confronto diretto con la Commissione Europea per trovare soluzioni rapide ed evitare ulteriori rallentamenti al commercio internazionale.

Tra le possibili misure richieste:

corsie preferenziali per i camion ;

; digitalizzazione più veloce delle verifiche ;

; controlli dedicati agli autotrasportatori professionali ;

; maggiore coordinamento tra Serbia e Paesi Ue.

Sistema EES e controlli camion: perché cresce l’allarme

Il sistema EES rappresenta una delle principali novità nella gestione delle frontiere Schengen. Il meccanismo registrerà automaticamente ingressi e uscite dei cittadini non Ue, aumentando i controlli digitali ai confini europei.

Per i Paesi dei Balcani, i nuovi controlli sui camion ai confini europei stanno già creando forti rallentamenti al trasporto merci verso l’Ue. Le attese ai valichi rischiano infatti di pesare sempre di più sulle aziende di logistica, sulle esportazioni e sull’economia dell’intera area.

Da una parte Bruxelles accelera sui sistemi di sicurezza e sui controlli alle frontiere Schengen, dall’altra gli autotrasportatori chiedono regole più snelle e tempi di attraversamento più rapidi per evitare blocchi continui lungo le principali rotte commerciali europee.

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