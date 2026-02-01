CAMION

La Polizia Locale di Napoli ha concluso una settimana di controlli intensivi sull’autotrasporto.

Le attività sono state svolte dal personale dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale (GIT).

I controlli erano mirati alla sicurezza stradale. L’attenzione era rivolta anche al contrasto delle irregolarità nel settore del trasporto professionale di merci.

Le operazioni hanno portato a pesanti sanzioni. Sono stati eseguiti sequestri. È scattato inoltre il ritiro di più patenti di guida.

Autotrasporto sotto la lente: controlli tra Poggioreale e Zona Industriale

L’operazione ha visto il coinvolgimento della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il GIT ha sottoposto a verifica 15 autoarticolati. I controlli si sono concentrati nelle aree di Poggioreale e della Zona Industriale di Napoli. Dalle verifiche sono emerse condotte particolarmente critiche per la sicurezza della circolazione stradale. Le violazioni risultano riconducibili soprattutto alla gestione dei tempi di guida e di riposo.

Tachigrafo e frodi: le irregolarità più frequenti

Nel dettaglio, gli agenti hanno riscontrato diversi casi di irregolarità legate al tachigrafo:

un autoarticolato è stato scortato in officina autorizzata per la sostituzione di un tachigrafo malfunzionante;

tre conducenti sono stati sorpresi senza carta tachigrafica o con documenti intestati a terzi, utilizzati per occultare le reali ore di guida;

un autotrasportatore di nazionalità croata è stato sanzionato con 1.080 euro, somma pagata immediatamente, per gravi violazioni dei riposi obbligatori.

Casi gravi e patenti ritirate

Tra gli episodi più rilevanti rientra il fermo di un conducente di mezzo pesante. L’uomo circolava nonostante il precedente ritiro della patente per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante il controllo ha tentato di scambiarsi d’identità con un collega. Il tentativo non è riuscito.

Al termine delle operazioni sono state ritirate complessivamente quattro patenti di guida. I provvedimenti sono legati a violazioni ritenute incompatibili con la sicurezza della circolazione.

Sicurezza stradale e concorrenza leale nell’autotrasporto

Le attività svolte dal GIT riguardano il rispetto delle regole nell’autotrasporto merci. I controlli si concentrano in particolare sulla corretta gestione delle attività di guida.

Il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo comporta rischi diretti per la sicurezza stradale. Le irregolarità accertate incidono anche sulla concorrenza leale. Vengono penalizzate le imprese e gli autisti che operano nel rispetto della normativa.

Controlli destinati a proseguire

I controlli sui mezzi pesanti e sull’autotrasporto continueranno anche nelle prossime settimane. Le verifiche interesseranno il tachigrafo, i requisiti di guida e la documentazione di bordo.

