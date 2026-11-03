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Dal 4 novembre alle 10 si aprono le domande per il contributo carburante autotrasporto in Calabria.

La Regione mette a disposizione 10 milioni di euro per le aziende che trasportano merci su strada. Le richieste saranno valutate nell’ordine in cui arrivano, senza graduatorie a punteggio.

Chi vuole accedere ai fondi deve presentarsi all’apertura con fatture, calcoli e tutti i documenti richiesti già pronti.

Il bando, approvato con decreto dirigenziale numero 18546 del 30 ottobre, rientra nel pacchetto regionale contro il caro carburante da 15 milioni complessivi. Cinque milioni sono destinati al comparto agricolo, dieci al trasporto merci su strada.

Contributo carburante autotrasporto: chi può fare domanda

Possono partecipare le imprese con codice ATECO 49.41.00, iscritte al Registro delle imprese e con sede legale oppure unità operativa in Calabria. È ammessa una sola domanda per azienda, anche in presenza di più sedi.

Prima dell’invio occorre inoltre aver interrogato il sistema DURC online, come richiesto dall’avviso.

L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati tra marzo e settembre 2026 per l’attività ammissibile sul territorio calabrese. Non soltanto gasolio: il contributo copre anche benzina, GPL, metano e GNL.

Quanto spetta: il calcolo non è uguale per tutti

Il rimborso varia in base ai consumi documentati, al carburante utilizzato e al mese d’acquisto. Per il gasolio, ad esempio, sono previsti 0,150 euro al litro a marzo e 0,278 euro a settembre. Il contributo deve superare 500 euro e può arrivare fino a 300.000 euro, nei limiti del regime de minimis. Non è quindi un assegno fisso, né un rimborso integrale delle fatture.

Contributo carburante autotrasporto: documenti per il click day

La procedura è esclusivamente telematica. Servono domanda firmata digitalmente, prospetto di calcolo in Excel, fatture del carburante e carte di circolazione dei veicoli.

Il conteggio deve essere certificato, con firma digitale, da un commercialista, revisore legale o consulente del lavoro. Per alcuni acquisti possono essere richiesti ulteriori documenti che colleghino i consumi ai mezzi.

Attenzione: domande incomplete o compilate in modo errato sono irricevibili. Il criterio premia la rapidità, ma non sostituisce i controlli: la Regione verificherà requisiti, documenti e importi dichiarati dalle aziende.

Lo sportello non chiude necessariamente il 4 novembre: resterà aperto fino alla comunicazione di esaurimento dei fondi. Chi vuole concorrere deve arrivare all’appuntamento con allegati già pronti, completi e verificati.