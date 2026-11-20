Contributi caro gasolio Sicilia: domande dal 30 novembre
Chi può richiederli, importi fino al 70% e come fare domanda
Contributi caro gasolio Sicilia, finalmente arrivano le regole operative. Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi potranno presentare domanda online dal 30 novembre al 15 dicembre 2026. Lo stabilisce il decreto n. 3087 del 18 novembre, pubblicato dalla Regione il giorno successivo. In palio ci sono 15 milioni di euro per alleggerire l’aumento dei costi del carburante sostenuto da marzo a dicembre 2026.
Attenzione, però: il 70% non si applica all’intera fattura del gasolio, ma soltanto al maggior costo ammissibile rispetto al prezzo di riferimento.
Contributi caro gasolio Sicilia: chi può richiederli
La misura riguarda gli autotrasportatori di merci per conto terzi in regola con le iscrizioni richieste. Non serve avere sede in Sicilia: possono partecipare anche imprese di altre regioni che effettuano carichi o consegne nell’Isola. Sono ammissibili anche i tratti stradali fuori regione collegati a questi trasporti, purché documentabili. Esclusi invece carburante delle navi e aumenti dei noli marittimi.
Due interventi, importi diversi
Il bando distingue due canali: 3 milioni per l’Intervento A, in regime de minimis, con tetto di 50.000 euro per impresa; 12 milioni per l’Intervento B, con massimale nominale di 100.000 euro. Quest’ultimo resta subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Presentare domanda non significa quindi ricevere subito il pagamento.
Come si calcola il contributo
Il confronto avviene con 1,39415 euro al litro, IVA esclusa, prezzo medio nazionale di febbraio 2026. Sulla differenza positiva tra spesa ammissibile e costo teorico può essere riconosciuto fino al 70%, salvo limiti, cumuli e riparti.
Il rimborso ordinario delle accise sul gasolio commerciale non riduce il contributo, ma va dichiarato.
Contributi caro gasolio Sicilia: niente click day
Le istanze si inviano soltanto tramite SiciliaPEI, dalle 9 del 30 novembre alle 23:59 del 15 dicembre. L’ordine di arrivo non dà precedenza: se i fondi non bastano, gli importi saranno ridotti proporzionalmente.
Servono fatture, litri acquistati, dati dei veicoli e documenti che colleghino i consumi ai trasporti agevolabili. Per dicembre è prevista una stima iniziale: la rendicontazione effettiva scade il 30 gennaio 2027.
I 15 milioni aggiuntivi già stanziati restano, per ora, fuori da questo decreto: serviranno nuove disposizioni.