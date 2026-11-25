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C’è tempo fino al 30 novembre per richiedere il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto. Il MIT chiarisce i dubbi sulla presentazione delle domande, mentre MinervaS propone un approccio tecnologico per ridurre strutturalmente i costi del carburante.

Ultimi giorni per le imprese di autotrasporto interessate al bonus gasolio. Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle maggiori spese sostenute per l’acquisto di carburante. Periodo di riferimento tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026.

La piattaforma per le domande è aperta fino alle ore 23:59 del 30 novembre. Il MIT ha fornito, attraverso la pubblicazione di sei FAQ, alcuni chiarimenti operativi per agevolare le imprese nella richiesta del contributo.

Ma se recuperare parte delle spese già sostenute è importante, altrettanto strategico è intervenire sui consumi futuri. In questa direzione si muovono le soluzioni tecnologiche sviluppate da MinervaS, azienda specializzata nell’efficienza energetica dei veicoli e delle flotte.

Bonus gasolio: le sei FAQ del Ministero

1. Sono ammesse le fatture emesse dopo il 5 ottobre?

Sì, purché riferite ad acquisti effettuati tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026.

Nella colonna C del file_fatture.xlsx deve essere indicato l’intero importo della fattura al netto dell’IVA, mentre nella colonna D va riportato soltanto l’importo imponibile relativo agli acquisti effettuati nel periodo agevolato e destinati ai veicoli ammessi al ristoro. Anche il quantitativo di litri dichiarato deve rispettare questi criteri.

2. Ai fini del bonus contano gli acquisti o i consumi effettivi?

Il Ministero conferma che rilevano esclusivamente gli acquisti effettuati nel periodo di riferimento, non i consumi o i prelievi dalle cisterne aziendali.

3. Come devono essere inserite le fatture estere?

Per le fatture emesse negli altri Stati membri dell’Unione europea, nella colonna A del file deve essere indicato il numero della fattura, seguito da un trattino e dalla partita IVA del fornitore estero.

Il MIT chiarisce inoltre che il riferimento ai quattro mesi contenuto nel decreto direttoriale n. 437/2026 è un errore materiale: il periodo corretto va dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

4. Quale codice tributo bisognerà utilizzare per la compensazione?

Non dovrà essere utilizzato il codice tributo 7082. L’Agenzia delle Entrate individuerà il codice attraverso un’apposita risoluzione, considerato che il credito d’imposta sarà fruibile nel corso del 2027.

5. Il bonus è cumulabile con il rimborso delle accise?

Sì, a condizione che il cumulo delle agevolazioni, considerando anche i relativi benefici fiscali, non determini il superamento del costo sostenuto.

Per le eventuali misure regionali adottate nell’ambito del medesimo quadro temporaneo europeo, il totale dei ristori statali e regionali non potrà superare il 70% della maggiore spesa rispetto a febbraio 2026.

6. Possono accedere al bonus anche le imprese che svolgono l’autotrasporto come attività secondaria?

Sì, purché siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN. Il ristoro riguarda il gasolio acquistato per i veicoli nella disponibilità dell’impresa, immatricolati per il trasporto di cose per conto di terzi, di classe ambientale Euro V ed Euro VI e con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Dal bonus gasolio al risparmio strutturale: i cinque consigli di MinervaS

Il credito d’imposta rappresenta uno strumento per attenuare l’impatto del caro carburante sui bilanci aziendali. Tuttavia, gli incentivi pubblici rispondono a esigenze contingenti, mentre la riduzione dei consumi può generare benefici continuativi.

Come intervenire, quindi, sull’efficienza delle flotte?

1. Misurare i consumi, non soltanto la spesa

Monitorare la spesa complessiva per il gasolio non basta. È importante conoscere le prestazioni energetiche dei singoli veicoli, individuando le inefficienze e tenendo conto delle differenti condizioni operative.

2. Pianificare i viaggi anche in funzione dei consumi

La distanza non è l’unico parametro da considerare. Prevedere il fabbisogno energetico del veicolo prima della partenza permette di valutare le opportunità di ottimizzazione del viaggio.

3. Ottimizzare velocità e accelerazioni

Lo stile di guida incide sui consumi di carburante. Adattare velocità e accelerazioni alle condizioni del traffico, del meteo e del carico contribuisce a limitare gli sprechi energetici.

4. Coinvolgere gli autisti negli obiettivi di risparmio

I conducenti sono protagonisti della strategia di efficientamento di una flotta. Fornire suggerimenti di guida personalizzati e valorizzare i comportamenti virtuosi può favorire una maggiore consapevolezza dei consumi.

5. Trasformare i dati in decisioni operative

Analizzare le prestazioni dopo ogni viaggio consente di individuare margini di miglioramento, monitorare i risultati e costruire una strategia di riduzione dei consumi nel tempo.

enaide®: la tecnologia per consumare meno, viaggio dopo viaggio

Per supportare le imprese in questo percorso, MinervaS ha sviluppato enaide®. Una suite di servizi digitali modulari dedicati all’efficienza energetica dei veicoli e delle flotte.

La soluzione accompagna l’intero ciclo operativo del trasporto. Dalla previsione dei consumi e delle emissioni prima della partenza ai suggerimenti di guida in tempo reale. Fino all’analisi delle prestazioni al termine della missione.

I fleet manager possono disporre di informazioni dettagliate sui consumi, sulle emissioni e sugli stili di guida, mentre i conducenti possono essere coinvolti attraverso meccanismi di gamification che premiano la guida sostenibile e sicura.

Disponibile in abbonamento per veicolo, enaide® può essere integrata nei sistemi di gestione delle flotte già in uso attraverso API.

Quanto potrebbe risparmiare la tua flotta?

Se il bonus gasolio permette di recuperare parte dei maggiori costi sostenuti, l’efficienza energetica offre alle imprese l’opportunità di intervenire direttamente sulle spese future.

Sul sito di MinervaS è disponibile un simulatore che permette di stimare il potenziale risparmio ottenibile con enaide®, inserendo la tipologia di veicolo, le percorrenze medie annuali, il numero di mezzi della flotta e il tipo di propulsione.

Perché, indipendentemente dal prezzo alla pompa e dalla disponibilità degli incentivi, il carburante che non si consuma è un costo che non si sostiene.

Calcola il potenziale risparmio della tua flotta con MinervaS.