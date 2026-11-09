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Contributi contro il caro gasolio disponibili da domani in Sicilia. Quasi 15 milioni di euro per sostenere le imprese di autotrasporto siciliane alle prese con l’aumento del prezzo del carburante. Il contributo della Regione Siciliana è “finalmente utilizzabile”, annuncia Salvatore Bella, responsabile del Comitato Trasportatori Siciliani.

La misura nasce dalla delibera numero 394 del 26 ottobre 2026. Un intervento che punta ad alleggerire i costi di un settore particolarmente esposto ai rincari del gasolio, con un sostegno economico legato alle maggiori spese sostenute dalle aziende.

Caro gasolio in Sicilia, contributi fino al 70%

L’agevolazione riguarda le imprese di autotrasporto e può coprire fino al 70% dei costi supplementari per il carburante dovuti alla crisi in Medio Oriente. Il periodo preso in considerazione va dal 1° marzo al 31 dicembre 2026.

Il calcolo si basa sul consumo attuale di combustibile dell’impresa oppure sull’ultimo consumo antecedente alla crisi. Il contributo non è quindi una percentuale applicata indistintamente a tutte le spese di rifornimento: riguarda i maggiori costi ammissibili, secondo le condizioni dello schema di decreto e dei suoi allegati.

Come vengono ripartiti i 15 milioni

La Regione ha previsto due linee di intervento per l’esercizio finanziario 2026.

L’Intervento A mette a disposizione 3 milioni di euro in regime «de minimis». Ogni impresa potrà ottenere fino al 70% dei maggiori costi ammissibili, entro il limite massimo di 50.000 euro.

L’Intervento B dispone invece di 12 milioni di euro, sempre con una copertura fino al 70%. In questo caso, però, il sostegno è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea nell’ambito del quadro temporaneo degli aiuti. Le due linee condividono il limite percentuale, ma rispondono a regole diverse: una opera nel regime de minimis, l’altra richiede il via libera europeo.

Il ruolo della Regione e il prossimo stanziamento

Lo schema di decreto è stato condiviso con l’assessore regionale all’Economia, tenendo conto del peso finanziario dell’intervento e delle difficoltà affrontate dagli autotrasportatori. L’obiettivo, sottolinea il Comitato, è offrire un sostegno concreto alle imprese colpite dai rincari.

«Darà ossigeno alle imprese di trasporto siciliane», è il messaggio affidato da Bella all’annuncio. Sul tavolo resta inoltre l’incremento delle risorse: altri 15 milioni di euro, che si aggiungerebbero alla prima dotazione, portando il sostegno complessivo a circa 30 milioni.