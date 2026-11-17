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Gli importi, le scadenze e come presentare le domande

I contributi per il carburante autotrasporto 2026 sono previsti soltanto in alcune Regioni. In alcuni casi coprono fino al 70% dell’aumento costi sostenuti dalle imprese.

Le Regioni sono: Sicilia, Calabria, Sardegna. Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Hanno stanziato risorse per fronteggiare il caro carburante. Non tutti i bandi sono aperti.

Cambiano importi, requisiti, scadenze e modalità di richiesta. Vediamo dove sono disponibili gli aiuti e cosa devono fare gli autotrasportatori per ottenerli.

Contributi carburante autotrasporto: in Calabria domande dal 18 novembre

La Calabria è la Regione con la procedura più avanzata. Ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere le imprese di autotrasporto merci con codice ATECO 49.41.00 e sede legale oppure unità operativa sul territorio regionale.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 18 novembre 2026, attraverso la piattaforma telematica di Fincalabra.

Il contributo copre il 60% del maggior costo sostenuto per gasolio, benzina, GPL, metano e GNL. Acquisti dal 1° marzo al 30 settembre 2026. Il calcolo si basa sulla differenza tra i prezzi medi mensili dei carburanti e quelli del periodo gennaio-febbraio 2026.

L’importo riconosciuto deve superare 500 euro. Può raggiungere 300.000 euro per impresa. Va rispettato il regime de minimis.

Attenzione alla procedura. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico. Fino all’esaurimento delle risorse. Gli acquisti all’estero non sono ammessi.

Sicilia, 30 milioni di euro: contributi fino al 70%

In Sicilia sono stati stanziati complessivamente 30 milioni di euro. Questi fondi servono a compensare l’aumento del prezzo del gasolio.

L’agevolazione può arrivare al 70% della maggiore spesa sostenuta dal 1° marzo al 31 dicembre 2026, calcolata rispetto al prezzo medio nazionale di febbraio.

È prevista una prima quota fino a 50.000 euro per impresa. Gli importi ulteriori, entro il limite del 70%, richiedono invece l’autorizzazione della Commissione europea.

Al 17 novembre, tuttavia, il bando e la piattaforma per presentare domanda non risultano ancora pubblicati.

Il termine annunciato è il 30 novembre 2026, ma FIAP ha chiesto di adeguare la scadenza alla data effettiva di apertura della procedura.

Sardegna: 23 milioni tra contributi e credito d’imposta

Anche la Sardegna interviene contro il caro carburante. A disposizione 23 milioni di euro, suddivisi in due strumenti.

La prima misura prevede 20 milioni di contributi a fondo perduto destinati all’autotrasporto merci e al trasporto marittimo per conto terzi, compreso il trasporto combinato strada-mare.

La seconda mette a disposizione 3 milioni attraverso un credito d’imposta rivolto alle imprese di autotrasporto e logistica, con un limite collegato all’IRAP dovuta per il 2025.

Possono rientrare anche aziende con sede legale fuori dalla Sardegna, purché dispongano di una presenza operativa stabile nell’isola e rispettino i requisiti previsti.

Gli avvisi attuativi devono ancora essere pubblicati. Le procedure saranno gestite telematicamente dall’Agenzia Sarda delle Entrate, con il supporto di SFIRS.

Basilicata: 7 milioni anche per il trasporto merci

La Basilicata ha approvato due linee di intervento. Si tratta di complessivi 17 milioni di euro. Sono finanziati attraverso risorse legate alle estrazioni di idrocarburi.

Di questi, 10 milioni sono destinati ad agricoltura, pesca e acquacoltura, mentre 7 milioni riguardano altre attività economiche, tra cui l’autotrasporto.

Il sostegno sarà calcolato considerando i consumi medi storici dell’impresa, rapportati al periodo di attività.

Per conoscere importi effettivamente riconoscibili, requisiti e scadenze bisognerà attendere la pubblicazione dell’avviso, subordinata al completamento della procedura europea.

Friuli Venezia Giulia: domande già chiuse

Diversa la situazione in Friuli Venezia Giulia, dove gli interventi contro il caro carburante sono già stati attivati.

I contributi riguardavano anche le imprese di autotrasporto e i maggiori costi sostenuti tra il 1° marzo e il 15 giugno 2026.

Le finestre per presentare domanda si sono chiuse rispettivamente il 15 settembre e il 6 novembre 2026. Al momento, quindi, non è possibile accedere a quei bandi.

Come fare domanda per i contributi carburante autotrasporto

Per richiedere gli aiuti regionali, le imprese devono innanzitutto verificare l’apertura del bando e i requisiti previsti dalla propria Regione.

Tra i documenti generalmente necessari figurano fatture dei rifornimenti, report delle carte carburante, carte di circolazione, documentazione sulla disponibilità dei mezzi e prove dei pagamenti.

Chi utilizza una cisterna aziendale deve predisporre anche i registri relativi ai consumi.

Servono inoltre le dichiarazioni sugli aiuti pubblici già ricevuti, le credenziali digitali e la firma del legale rappresentante.

In Calabria è obbligatoria anche la certificazione del calcolo del contributo da parte di un professionista abilitato, secondo le disposizioni del bando. Sono inoltre previste specifiche dichiarazioni amministrative.

La presentazione autonoma è possibile, purché la documentazione sia completa e rispetti le indicazioni regionali.

Contributi regionali e credito d’imposta nazionale: si possono sommare?

Un aspetto fondamentale riguarda la cumulabilità con il credito d’imposta nazionale previsto per il gasolio acquistato da marzo al 5 ottobre 2026.

I due sostegni possono interessare gli stessi acquisti, ma devono rispettare precisi limiti.

Secondo FIAP, per i costi già agevolati dal credito nazionale, il contributo regionale può coprire la differenza fino al limite del 70% della maggiore spesa, nei casi soggetti a tale intensità massima.

Restano inoltre applicabili i limiti dei singoli regimi di aiuto e il divieto di superare i costi sostenuti.

Per evitare riduzioni, revoche e richieste di restituzione, ogni impresa dovrebbe predisporre un prospetto delle fatture e delle agevolazioni già ottenute o richieste.

Prima di inoltrare la domanda è quindi indispensabile consultare il bando regionale e verificare la corretta cumulabilità degli aiuti.