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Il nuovo decreto autotrasporto cambia le regole dei contratti di logistica e accende il confronto sulle tutele dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali temono che la riscrittura dell’articolo 1677-bis del Codice civile possa ridurre, in alcuni casi, la responsabilità dei committenti per stipendi e contributi non versati dalle imprese appaltatrici. Il rischio è al centro del dibattito parlamentare, ma gli effetti della norma non sono ancora definiti.

Cosa cambia nei contratti di logistica

Il decreto-legge 193/2026, pubblicato il 23 ottobre ed entrato in vigore il 24, interviene sui servizi che comprendono il trasferimento di merci. Per questa attività si applicano «in ogni caso» le norme sul contratto di trasporto. Spariscono dunque il requisito di almeno due prestazioni logistiche e la precedente clausola «in quanto compatibili».

La relazione illustrativa presenta l’intervento soprattutto come un chiarimento delle regole applicabili al trasporto di merci. Il dossier del Senato precisa però che il rapporto complessivo continua a essere qualificato come appalto.

Il timore dei sindacati

Il nodo è la responsabilità solidale, che negli appalti consente al lavoratore, nei limiti previsti dalla legge, di rivalersi anche sul committente per determinati crediti retributivi e contributivi.

Per l’autotrasporto esiste una disciplina specifica, legata anche alle verifiche sulla regolarità del vettore. Una diversa qualificazione delle attività potrebbe quindi incidere sulle garanzie concretamente azionabili.

USB Logistica, in un comunicato del 10 novembre, chiede il ritiro dell’articolo 4 e denuncia possibili conseguenze per driver e addetti della filiera. Anche CGIL, CISL e UIL hanno sollevato rilievi nel confronto parlamentare, chiedendo attenzione al coordinamento fra le norme.

La responsabilità solidale è stata cancellata?

Non è quanto si legge nel decreto. Il dossier del Senato osserva che l’articolo 4 non abroga espressamente il regime previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 e non chiarisce completamente il rapporto con l’articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008. La questione, dunque, è interpretativa: non ogni contratto di logistica perde automaticamente le tutele dell’appalto.

Il passaggio in Parlamento

Il decreto è all’esame del Senato nell’ambito del disegno di legge S. 2074. Tra gli emendamenti depositati figurano sia proposte per confermare esplicitamente la responsabilità solidale negli appalti, sia interventi che puntano a distinguere più nettamente il regime del trasporto.

Sarà il testo approvato a stabilire se e come cambierà il quadro. Intanto, per imprese e lavoratori, resta decisivo capire quali norme si applicano alle singole prestazioni.