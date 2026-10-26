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Le regole sono valide per i contratti scritti e non scritti

Per l’autotrasporto al 24 ottobre 2026 cambiano le modalità di calcolo della componente carburante nei contratti. Il decreto-legge 193/2026 introduce nuovi parametri ministeriali e obblighi per vettori e committenti.

Dal 24 ottobre 2026 cambiano le modalità con cui viene calcolato e indicato il costo del gasolio nei contratti di autotrasporto merci. Le novità sono previste dal decreto-legge 193/2026. Riguardano sia i contratti scritti sia quelli non scritti. Previste disposizioni specifiche per la fatturazione.

Le novità riguardano il calcolo della componente carburante, la sua indicazione in fattura e gli elementi da inserire nei nuovi contratti.

Costo del gasolio: nuovi parametri ministeriali

Il MIT dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del carburante sul corrispettivo del trasporto.

I parametri saranno differenziati per classe di peso dei veicoli e determinati sulla base dei costi indicativi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

Contratti non scritti: quota carburante separata in fattura

Per i contratti non stipulati in forma scritta, i valori percentuali minimi ministeriali diventano il parametro obbligatorio per calcolare la componente carburante.

La quota dovrà essere indicata separatamente nelle fatture relative alle prestazioni effettuate dal 24 ottobre 2026, anche nell’ambito di rapporti contrattuali precedenti.

L’applicazione concreta richiede la pubblicazione dei nuovi valori ministeriali.

Contratti scritti: cosa diventa obbligatorio

Per i contratti scritti stipulati dal 24 ottobre, le percentuali ministeriali costituiscono invece un riferimento, nel rispetto dell’autonomia negoziale.

I nuovi accordi devono indicare il costo del carburante al momento della stipula e la sua incidenza sulle prestazioni di trasporto.

L’assenza degli elementi richiesti dalla normativa può comportare la qualificazione del contratto come non stipulato in forma scritta.

Adeguamento tariffe gasolio e conseguenze per le imprese

Resta la disciplina dell’adeguamento del corrispettivo per i contratti con prestazioni distribuite su oltre trenta giorni, collegata alle variazioni del prezzo del gasolio superiori al 2%.

Per le imprese diventa quindi importante verificare i contratti, aggiornare le procedure di fatturazione e monitorare i parametri ministeriali, distinguendo la quota carburante dall’eventuale adeguamento delle tariffe.

Il decreto è già in vigore, ma dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

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