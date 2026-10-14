CAMION

Il Codice della Strada cambia anche per camionisti e imprese di autotrasporto. Guida professionale fino a 70 anni, novità per la CQC, multe ridotte e nuove disposizioni su assicurazioni, documenti e controlli. Il via libera del CdM è arrivato il 13 ottobre 2026 su proposta di Salvini.

Il Governo ha approvato una prima versione. Il testo sostituirà il Codice della Strada del 1992. La riforma segue quanto previsto dall’articolo 35 della legge 177/2024.

Per camionisti e imprese, però, le regole non cambiano subito. Il testo deve ancora completare il percorso verso l’approvazione definitiva. Fino alla sua entrata in vigore, restano validi gli obblighi attuali su patenti, CQC, sanzioni e circolazione.

Codice della Strada: camionisti al volante fino a 70 anni

Tra le novità più rilevanti c’è l’innalzamento da 68 a 70 anni del limite di età per la guida professionale con le patenti del gruppo 2.

La modifica riguarda tutte le categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Per continuare a guidare sarà necessario sottoporsi alle verifiche biennali previste per accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità.

La misura era stata anticipata nei giorni scorsi dal ministro Salvini e trova ora spazio nel testo approvato dal Governo.

Per le imprese di autotrasporto, alle prese con la difficoltà di trovare autisti qualificati, il nuovo limite potrebbe consentire di mantenere in servizio più a lungo i conducenti esperti, sempre nel rispetto degli accertamenti richiesti.

CQC camionisti, possibile guidare prima di conseguire la qualificazione

Un’altra modifica interessa chi vuole iniziare a lavorare come autista professionale.

Il nuovo testo prevede che i titolari di patente C possano guidare anche prima di aver ottenuto la Carta di qualificazione del conducente (CQC), purché risultino iscritti da almeno un anno a un corso di qualificazione iniziale.

La disposizione potrebbe incidere sui tempi di ingresso nel settore, un tema particolarmente sentito dalle imprese che cercano nuovi conducenti.

Per conoscere le modalità effettive di applicazione e le eventuali condizioni aggiuntive bisognerà però attendere il completamento dell’iter normativo. Fino ad allora restano validi gli attuali obblighi relativi alla CQC.

Codice della Strada, multe ridotte e stop agli aumenti automatici

Il Governo interviene anche sul sistema delle sanzioni amministrative, eliminando l’adeguamento automatico biennale degli importi all’inflazione.

Il testo prevede inoltre una riduzione di alcune multe. Gli importi minimi di 26 e 42 euro vengono portati rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni da 83 e 87 euro scendono entrambe a 80 euro.

Non tutte le modifiche, però, prevedono un alleggerimento delle regole.

Per chi circola senza copertura assicurativa viene introdotto un divieto di circolazione a tempo indeterminato, con conseguenze che possono interessare anche i veicoli utilizzati dalle imprese.

Assicurazione camion: cosa cambia per i veicoli stranieri

Per i veicoli immatricolati all’estero arriva una nuova disposizione. Dopo 30 giorni di circolazione in Italia, sarà obbligatorio rispettare le regole italiane sull’assicurazione.

Il testo affronta anche il problema delle multe non pagate dai conducenti stranieri. Le somme dovute potranno essere recuperate attraverso la riscossione coattiva, anche quando il responsabile della violazione risiede all’estero.

Multe e verbali, notifiche entro 45 giorni anziché 90

Cambiano anche i termini per la notifica di alcune violazioni.

IPer le multe rilevate a distanza, senza fermare il conducente, i Comuni avranno 45 giorni per inviare il verbale, anziché 90.

Il termine più breve riguarda anche i camion aziendali. Le imprese riceveranno prima le contestazioni e potranno risalire più rapidamente all’autista che era alla guida.

Il termine ridotto riguarda le specifiche violazioni accertate da remoto previste dalla riforma, non indistintamente tutte le multe.

Patente e libretto, meno documenti cartacei a bordo

Tra gli interventi previsti figura anche il superamento dell’obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, quando questi possono essere verificati attraverso le banche dati.

Durante i controlli, le forze di polizia potranno accertare telematicamente la validità della patente e della carta di circolazione, senza richiederne necessariamente l’esibizione cartacea.

La modifica punta a semplificare le verifiche su strada, fermo restando l’obbligo di possedere documenti e titoli di guida validi.

Carico e scarico merci, arrivano i controlli a distanza

Per chi effettua consegne, soprattutto nei centri urbani, il nuovo Codice della Strada contiene una disposizione che riguarda direttamente le aree riservate alla movimentazione delle merci.

Il testo consente di accertare a distanza le violazioni della sosta negli spazi destinati al carico e scarico, senza la necessità di fermare il conducente per contestare immediatamente l’infrazione.

L’intervento riguarda un problema frequente per gli autotrasportatori impegnati nella distribuzione urbana: l’occupazione degli stalli riservati alle operazioni di consegna.

Gli accertamenti a distanza vengono inoltre estesi alle violazioni relative al mancato rispetto della precedenza nei confronti di pedoni e ciclisti sugli attraversamenti.

Quando entra in vigore il nuovo Codice della Strada?

L’approvazione del Consiglio dei Ministri rappresenta soltanto il primo passaggio del percorso normativo.

Il decreto legislativo dovrà acquisire i pareri previsti e tornare all’esame del Governo per l’approvazione definitiva.

Le nuove regole per camionisti e imprese non sono quindi ancora operative. Restano in vigore le disposizioni attuali per patenti, CQC, limiti di età, sanzioni, assicurazioni e documenti di circolazione.

Le date di applicazione delle modifiche saranno definite con il completamento dell’iter e la pubblicazione del provvedimento definitivo.

Leggi anche: Autotrasporto in Europa: cosa cambia da ottobre tra pedaggi e nuovi obblighi