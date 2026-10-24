CAMION

Domenica 25 ottobre 2026 i camion potranno tornare a viaggiare sulle autostrade del Sud anche nelle ore normalmente interessate dal divieto di circolazione.

La novità arriva dal Viminale: secondo quanto riferito, il Ministero dell’Interno ha informato i prefetti della possibilità di autorizzare i mezzi pesanti per favorire la ripresa delle consegne dopo le proteste contro il caro carburante.

La misura interessa soprattutto le zone dove i blocchi degli autotrasportatori hanno rallentato i rifornimenti. Merci ferme nei depositi, supermercati in difficoltà e trasporti da riprogrammare hanno reso necessario un intervento per recuperare parte dei ritardi accumulati.

Domenica 25 ottobre, cosa cambia per i camion

Il calendario nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede per domenica 25 ottobre uno stop dalle 9 alle 22 per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate sulle strade extraurbane, salvo le eccezioni stabilite dalla normativa.

La decisione del Viminale introduce una possibile deroga straordinaria nelle regioni meridionali colpite dalle proteste. L’obiettivo, in particolare, è agevolare il trasporto di merci non deperibili rimaste ferme e permettere ai prodotti di raggiungere magazzini, piattaforme distributive e attività commerciali.

Il sabato 24 ottobre, invece, non è previsto un divieto nazionale ordinario per i mezzi pesanti. La novità riguarda quindi la domenica.

Chi autorizza la circolazione dei camion

Il via libera non equivale necessariamente alla cancellazione del divieto per tutti i camion e per ogni percorso. Saranno le singole prefetture a rilasciare le autorizzazioni.

Per questo motivo, il chiarimento atteso dalle prefetture riguarda gli orari, ma anche l’ambito territoriale e i documenti da esibire durante i controlli.

Per chi lavora nell’autotrasporto questo passaggio è essenziale: prima di partire occorre verificare le disposizioni della prefettura competente, le tratte interessate e le eventuali condizioni previste per il carico.

La deroga potrebbe aiutare la distribuzione a recuperare terreno dopo giorni difficili. Per autisti e imprese, tuttavia, la priorità immediata è avere regole chiare prima di mettersi in strada.

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