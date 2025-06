CAMION

Il nuovo decreto MIT modifica corsi e requisiti per ottenere il Certificato trasporto merci pericolose

Importanti novità per gli autisti che devono ottenere o rinnovare il Certificato trasporto merci pericolose in regime ADR. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 il Decreto del 6 maggio 2025, che modifica e integra il precedente decreto del 6 ottobre 2006.

Il nuovo testo introduce cambiamenti sostanziali nella formazione, nella figura dei docenti e nella struttura degli esami per gli autisti che trasportano merci pericolose.

Più enti accreditati per formare autisti trasporto merci pericolose

Il Certificato trasporto merci pericolose potrà ora essere rilasciato anche a seguito di corsi organizzati da nuove tipologie di enti. In particolare, il decreto apre la possibilità anche a:

associazioni di esperti nel trasporto ADR;

nel trasporto ADR; attive da almeno dieci anni nel settore della formazione degli autisti ;

nel settore della ; dotate dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto.

Una scelta che mira ad ampliare l’offerta formativa per gli autisti in tutta Italia, semplificando l’accesso ai corsi per il rilascio del Certificato ADR.

Requisiti più stringenti per i docenti dei corsi ADR

Cambiano anche i criteri per chi tiene i corsi destinati agli autisti. Il nuovo decreto stabilisce che i docenti debbano essere in possesso di:

laurea in chimica o ingegneria , oppure lauree equipollenti;

, oppure lauree equipollenti; Certificato di qualificazione professionale come consulente per la sicurezza ADR, in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35).

In questo modo si garantisce una formazione di qualità e specifica per gli autisti che devono ottenere il Certificato trasporto merci pericolose.

Esami ADR più aggiornati: arriva il gruppo tecnico

Il decreto consente alla Direzione generale per la motorizzazione di istituire un gruppo di lavoro con esperti esterni per aggiornare i questionari d’esame. Obiettivo:

elaborare quiz più coerenti con le competenze richieste agli autisti ;

; integrare le novità della normativa internazionale ADR.

Questo significa che gli esami per ottenere il Certificato trasporto merci pericolose saranno sempre più allineati agli standard europei e risponderanno meglio alle esigenze pratiche degli autisti.

Cosa cambia per gli autisti del trasporto merci pericolose

Con il nuovo decreto:

gli autisti avranno accesso a corsi più diffusi sul territorio;

avranno accesso a corsi più diffusi sul territorio; il Certificato ADR sarà rilasciato solo dopo corsi tenuti da docenti altamente qualificati;

sarà rilasciato solo dopo corsi tenuti da docenti altamente qualificati; gli esami diventeranno più efficaci e aggiornati.

Per chi già possiede il Certificato trasporto merci pericolose, sarà fondamentale tenersi aggiornato su questi cambiamenti in vista di eventuali rinnovi o aggiornamenti della formazione obbligatoria.

