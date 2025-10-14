CCNL trasporti e logistica: versamento contributi obbligatori assistenza sanitaria Sanilog
Scadenza entro il 16 novembre 2025 – Circolare n. 3 del 13 ottobre 2025
Le aziende che applicano il CCNL trasporti e logistica devono versare, entro e non oltre il 16 novembre 2025, la prima rata semestrale dei contributi obbligatori per l’assistenza sanitaria dei dipendenti al fondo Sanilog per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.
L’importo, come precisato nella circolare n. 3/2025 del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog, è pari a 75 euro per ciascun dipendente con contratto a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti in forza al 31 ottobre 2025. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite modello F24.
Sanilog: obblighi contributivi e responsabilità nel CCNL trasporti e logistica
Secondo quanto previsto dal CCNL trasporti e logistica, il mancato o ritardato versamento dei contributi di assistenza sanitaria per i dipendenti Sanilog comporta conseguenze dirette per le aziende.
In caso di ritardo, infatti, la copertura sanitaria dei lavoratori sarà sospesa a partire dal 1° gennaio 2026, con successiva comunicazione ai dipendenti.
In caso di omissione contributiva, l’azienda risponde direttamente nei confronti dei lavoratori non iscritti al Fondo per la perdita delle prestazioni sanitarie e può essere tenuta al risarcimento del maggior danno.
Come verificare i contributi Sanilog nel CCNL trasporti e logistica
Dal 3 al 16 novembre 2025, le aziende dovranno accedere alla propria area riservata Sanilog per controllare la “distinta di contribuzione” relativa al primo semestre 2026 e aggiornare eventuali nuove assunzioni o cessazioni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la copertura sanitaria resta attiva fino alla fine del semestre già pagato, come previsto dal regolamento Sanilog.
Contatti e assistenza per le imprese del CCNL trasporti e logistica
Per dubbi o incongruenze tra i dati dei lavoratori e quelli risultanti nella distinta di contribuzione, le aziende del CCNL trasporti e logistica possono contattare il supporto dedicato via mail all’indirizzo [email protected].
Per problemi di accesso all’area riservata è attivo anche il numero di assistenza 06 82950911.
Tutti i dettagli nella Circolare n. 3 del 13 ottobre 2025 Sanilog
