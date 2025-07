CAMION

Come partecipare online giovedì 10 luglio 2025 dalle 12.00 alle 13.30

Il 10 luglio 2025 un appuntamento online gratuito sul CCNL Trasporti Logistica Spedizioni per imprese di autotrasporto, professionisti del settore e autisti di mezzi pesanti con novità e aggiornamenti su normativa, contenziosi e soluzioni digitali

Autotrasporto in evoluzione: il nuovo CCNL Trasporti Logistica Spedizioni

Digitalizzazione, complessità operative e continui aggiornamenti normativi stanno ridefinendo il panorama del trasporto e della logistica in Italia. In questo contesto, il CCNL Trasporti Logistica assume un ruolo sempre più centrale nella gestione del rapporto di lavoro.

Per supportare aziende, HR manager e professionisti del settore, Golia360 e lo studio legale LTA – Legal Tax Advisors organizzano un webinar gratuito dal titolo “L’evoluzione del rapporto di lavoro nel trasporto: normativa, contenziosi e soluzioni digitali”, in programma giovedì 10 luglio 2025, dalle 12:00 alle 13:30.

Webinar gratuito sul CCNL Trasporti Logistica Spedizioni

L’incontro online sarà un’occasione preziosa per fare il punto sulle novità del CCNL Trasporti Logistica, analizzare i principali nodi nella gestione del personale e valutare gli strumenti digitali che oggi offrono un supporto concreto alle aziende del settore.

Tra i temi trattati:

Aggiornamenti contrattuali e interpretazioni recenti del CCNL

Gestione dei procedimenti disciplinari, dimissioni e licenziamenti

Digitalizzazione dei processi HR e strumenti per semplificare il lavoro degli uffici del personale

Le soluzioni digitali al servizio delle imprese di autotrasporto

Uno dei focus principali del webinar sarà l’utilizzo della tecnologia nella gestione HR, in linea con l’evoluzione normativa e operativa del settore. Dalla gestione documentale integrata ai software per il supporto giuslavoristico e amministrativo, verranno presentati strumenti in grado di aumentare efficienza, conformità e trasparenza nei processi interni delle aziende di trasporto e logistica.

Gli esperti: Carrano (Golia360) e Melotto (LTA) in prima linea

A guidare l’incontro sul CCNL Trasporti Logistica Spedizioni, saranno Claudio Carrano, founder e CEO di Golia360 – Infogestweb, e Chiara Melotto, avvocato e fondatrice dello studio LTA – Legal Tax Advisors.

Due figure di riferimento nel settore. Offriranno una visione pratica, arricchita da case history e soluzioni operative, per affrontare al meglio le sfide della gestione del personale.

Come partecipare al webinar gratuito sul CCNL Trasporti Logistica Spedizioni

La partecipazione è gratuita, ed è richiesta l’iscrizione online. Registrati qui.