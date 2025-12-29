CAMION

Aumenti salariali, welfare, previdenza e nuove tutele dal 2026 al 2028

Il CCNL trasporti e logistica è stato rinnovato con un accordo che introduce aumenti retributivi, rafforza il welfare e aggiorna le tutele normative per i dirigenti del settore, segnando un passaggio strategico per uno dei comparti chiave dell’economia italiana.

Manageritalia e Confetra hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende di autotrasporto, spedizione merci, servizi logistici e trasporto combinato.

Il nuovo CCNL trasporti e logistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028, interessando circa 1.000 dirigenti di un settore che rappresenta quasi il 9% del PIL nazionale.

La firma anticipata rispetto alla scadenza naturale del precedente contratto è stata definita dalle parti una scelta di responsabilità e visione strategica, capace di garantire stabilità alle relazioni sindacali e consentire alle imprese una pianificazione più efficace dei costi del lavoro, in un contesto economico ancora incerto.

Aumenti retributivi nel CCNL trasporti e logistica

Il rinnovo del CCNL trasporti e logistica prevede un aumento mensile complessivo a regime di 750 euro lordi per i dirigenti, articolato in tre tranche progressive.

L’incremento sarà di 300 euro dal 1° gennaio 2026, di 230 euro dal 1° gennaio 2027 e di 220 euro dal 1° gennaio 2028.

Come già avvenuto nei precedenti rinnovi, gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende dopo il 31 luglio 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità. Una soluzione che mantiene equilibrio tra tutela del potere d’acquisto dei dirigenti e sostenibilità per le imprese.

Minimi retributivi aggiornati

Gli aumenti incidono direttamente anche sulla retribuzione minima mensile di fatto lorda prevista dal CCNL trasporti e logistica.

Dal 1° gennaio 2026 l’importo salirà a 4.550 euro, per poi arrivare a 4.780 euro dal 2027 e a 5.000 euro dal 2028. Si tratta della soglia minima complessiva di trattamento economico che deve essere riconosciuta al dirigente, indipendentemente dalla composizione della retribuzione.

Welfare rafforzato e ruolo del Cfmt

Uno dei punti qualificanti del rinnovo del CCNL trasporti e logistica riguarda il rafforzamento del welfare contrattuale. Per il triennio 2026-2028 le aziende riconosceranno un contributo annuo di 2.000 euro per ciascun dirigente, utilizzabile tramite la piattaforma del Cfmt.

L’accordo prevede anche l’ampliamento dell’offerta di servizi disponibili sulla piattaforma, con l’obiettivo di garantire un sostegno più ampio sia nella sfera professionale sia in quella privata.

Viene inoltre introdotta una maggiore flessibilità nella gestione dei crediti welfare non utilizzati, che possono essere rinviati all’anno successivo o destinati al Fondo Mario Negri. In assenza di indicazioni, i crediti verranno automaticamente riaccreditati.

Previdenza complementare e Fondo Mario Negri

Sul fronte previdenziale il CCNL trasporti e logistica conferma l’adeguamento del contributo aziendale al Fondo Mario Negri per il triennio 2026-2028, necessario per garantire il rispetto del piano di riallineamento dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione.

Aumenta anche il contributo a carico del dirigente, che dal 1° gennaio 2026 passerà dal 1% al 2% della retribuzione convenzionale annua fissata dal contratto. Di conseguenza, il contributo annuo salirà a 1.184,49 euro, rispetto agli attuali 592,25 euro.

Garanzia infortuni e coperture assicurative

Il rinnovo del CCNL trasporti e logistica interviene anche sulla Garanzia Infortuni Pastore, attivata dall’Associazione Antonio Pastore.

La polizza collettiva, che copre gli infortuni professionali ed extraprofessionali, vedrà un incremento del premio annuo a carico delle aziende, che passerà da 410 a 560 euro per assicurato. Introdotta, inoltre, una franchigia per gli infortuni extraprofessionali di lieve entità.

Invecchiamento attivo e ricambio generazionale

Tra le novità più rilevanti del CCNL trasporti e logistica figura l’introduzione di una norma sperimentale sull’invecchiamento attivo. L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale consentendo alle aziende di trattenere dirigenti senior, anche con contratti a termine o part-time, per attività di tutoraggio e mentoring.

L’agevolazione contributiva potrà essere applicata anche a dirigenti prossimi all’età pensionabile che rientrino in azienda con contratti a termine, valorizzando competenze ed esperienze a beneficio delle nuove generazioni.

Ferie, formazione e politiche di ricollocazione

Il rinnovo del CCNL trasporti e logistica introduce nuove regole anche sulla gestione delle ferie. I giorni eccedenti le quattro settimane annue decadranno senza diritto all’indennità sostitutiva se il dirigente, nonostante l’invito scritto dell’azienda, non li fruirà entro 24 mesi dall’anno di maturazione.

In materia di formazione continua, è esteso a tutti i dirigenti il diritto a usufruire di almeno sei giorni di congedo retribuito in un triennio per iniziative di auto-formazione concordate con il datore di lavoro.

Sul fronte delle politiche attive per la ricollocazione, la tutela è ampliata anche ai casi di risoluzione consensuale, con nuove regole per le procedure di outplacement gestite dal Cfmt.

Un rinnovo strategico per il settore

Il nuovo CCNL trasporti e logistica rappresenta un accordo articolato e bilanciato, che unisce il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni a un forte investimento su welfare, previdenza e qualità del lavoro.

Un rinnovo che rafforza il ruolo della dirigenza come elemento centrale per la competitività delle imprese e per la crescita di un settore strategico per l’intero sistema economico nazionale.

