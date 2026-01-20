CAMION

CCNL Trasporti e Logistica e sanità integrativa si rafforzano dal 2026 con l’entrata in vigore del nuovo piano sanitario di Sanilog, fondo sanitario integrativo contrattuale del Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione.

Il nuovo assetto interessa oltre 340mila iscritte e iscritti e introduce un ampliamento significativo delle prestazioni, insieme all’aumento dei massimali per numerose coperture sanitarie e odontoiatriche.

Sanilog, istituito nel 2011 per volontà delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del CCNL Trasporti e Logistica, opera come strumento di welfare contrattuale e affianca strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo a ridurre la spesa sanitaria privata dei lavoratori.

CCNL Trasporti e Logistica, nuovo piano sanitario Sanilog dal 2026

Il nuovo piano sanitario Sanilog scatterà da gennaio 2026 e riguarda direttamente i lavoratori della logistica, del trasporto merci e della spedizione. L’intervento aggiorna le tutele già previste dal fondo e ne amplia l’ambito di applicazione, intervenendo sia sulle prestazioni sia sui relativi massimali.

Il nuovo assetto del piano sanitario è stato definito all’interno di Sanilog e riguarda direttamente le prestazioni erogate agli iscritti. Le modifiche incidono sia sulle coperture sia sui massimali e si inseriscono nel quadro delle tutele previste dal fondo a integrazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Procreazione medicalmente assistita nel piano sanitario Sanilog

Tra le principali novità del CCNL Trasporti e Logistica rientra l’introduzione, nel piano sanitario Sanilog, di una garanzia dedicata alla procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa. Le iscritte al fondo possono accedere a prestazioni extraospedaliere presso strutture e personale convenzionato oppure tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

Per questa prestazione è previsto un rimborso fino a 1.500 euro l’anno. Le richieste vengono gestite tramite UniSalute, secondo le modalità previste dal piano Sanilog.

Cure oncologiche e patologie gravi

Il piano sanitario Sanilog include una copertura dedicata alle cure oncologiche. La copertura include visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti farmacologici, sia in regime ospedaliero sia extraospedaliero. Il tetto annuo del rimborso è fissato a 3.000 euro. Sono stati inoltre aggiornati i massimali relativi alle patologie gravi previsti dal piano sanitario di Sanilog.

Monitoraggio a distanza delle patologie croniche

Nel piano sanitario Sanilog è prevista una prestazione di monitoraggio a distanza dei valori clinici per gli iscritti con almeno 50 anni affetti da patologie croniche. Il programma comprende anche visite specialistiche ed esami collegati alla patologia, con un rimborso annuo fino a 300 euro. Anche in questo caso, la gestione delle prestazioni è affidata a UniSalute.

Prestazioni odontoiatriche Sanilog e aumento dei massimali

Il nuovo piano sanitario Sanilog prevede inoltre un incremento dei massimali per le prestazioni odontoiatriche, una delle principali voci di spesa sanitaria privata per i lavoratori del settore. Le prestazioni odontoiatriche comprendono interventi chirurgici extra ricovero, cure conseguenti a infortuni da circolazione stradale e implantologia. L’erogazione delle prestazioni odontoiatriche avviene tramite AIG-ONHC, incaricata da Sanilog della gestione operativa dell’area odontoiatrica.

Sanilog, prevenzione e ruolo nel CCNL Trasporti e Logistica

Nel nuovo piano sanitario trova spazio anche il rafforzamento delle attività di prevenzione, in linea con l’evoluzione della sanità integrativa contrattuale. In questo contesto si inserisce l’app SaniWell, strumento digitale pensato per promuovere stili di vita sani e una maggiore consapevolezza della salute.

Con circa 340mila iscritti e oltre 11mila aziende aderenti, Sanilog si conferma uno dei principali fondi sanitari contrattuali del settore trasporti e logistica, svolgendo un ruolo strutturale di supporto al Servizio Sanitario Nazionale previsto dal CCNL Trasporti e Logistica.

Leggi anche: CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni: aumento retribuzione in busta paga da gennaio 2026