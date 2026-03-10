CCNL Trasporti e Logistica: contributi formazione dipendenti EBILOG 2026
Ecco quali sono i corsi di formazione finanziati
Nel 2026 EBILOG mette a disposizione 7,3 milioni di euro per sostenere la formazione nel settore Trasporti e Logistica.
Le risorse serviranno a finanziare corsi dedicati ai lavoratori delle imprese aderenti. L’obiettivo è migliorare le competenze professionali. Ma anche aumentare la sicurezza sul lavoro e favorire l’aggiornamento sulle normative del settore.
EBILOG e CCNL Trasporti e Logistica: come funzionano i contributi
EBILOG è l’ente bilaterale previsto dal CCNL Trasporti e Logistica, che promuove iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.
Il sistema si basa su un contributo mensile versato da aziende e dipendenti. Le risorse raccolte servono a finanziare servizi e bandi dedicati alla formazione e al welfare del settore.
Per ogni lavoratore il CCNL Trasporti e Logistica prevede un contributo di circa 4 euro al mese. La cifra viene suddivisa tra azienda e dipendente.
Questi fondi vengono utilizzati per pubblicare bandi annuali. Attraverso tali bandi le imprese possono recuperare, in tutto o in parte, i costi sostenuti per la formazione del personale.
Bando EBILOG 2026: contributi fino a 90.000 euro
Il nuovo bando consente alle aziende di ottenere contributi per la formazione dei dipendenti fino a 90.000 euro, in base al numero di lavoratori registrati sulla piattaforma EBILOG.
I massimali previsti sono:
Numero dipendenti — Contributo massimo
1 – 9 — 6.000 euro
10 – 30 — 25.000 euro
31 – 100 — 40.000 euro
101 – 250 — 70.000 euro
Oltre 250 — 90.000 euro
Il contributo può arrivare a 200 euro per ogni ora di formazione quando partecipano almeno quattro lavoratori, oppure 30 euro per ora per partecipante in alcune modalità formative online.
Quali corsi di formazione sono finanziati
Il bando EBILOG copre numerose attività formative fondamentali per il settore dei trasporti e della logistica.
Tra i principali corsi finanziabili troviamo:
Sicurezza sul lavoro
formazione lavoratori secondo D.Lgs. 81/08
corsi antincendio e primo soccorso
aggiornamenti RLS e preposti
Formazione professionale autotrasporto
rinnovo CQC
corsi ADR per trasporto merci pericolose
utilizzo cronotachigrafo
Formazione operativa logistica
utilizzo carrelli elevatori
fissaggio del carico
guida sicura ed economica
Queste attività formative sono fondamentali per garantire la conformità normativa e l’efficienza operativa delle imprese del settore.
Chi può accedere ai contributi
Possono partecipare al bando:
aziende che applicano il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni
imprese aderenti a EBILOG
aziende in regola con i versamenti contributivi.
I beneficiari finali della formazione sono i dipendenti dell’azienda per i quali vengono versati i contributi all’ente bilaterale.
Scadenze del Bando EBILOG 2026
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online EBILOG entro le seguenti date:
Apertura domande: 16 marzo 2026
Chiusura domande: 30 aprile 2026
La graduatoria dei progetti ammessi viene pubblicata entro pochi giorni dalla chiusura del bando.
Perché sfruttare i contributi EBILOG
Partecipare al bando rappresenta un vantaggio importante per le imprese del settore trasporti e logistica perché permette di:
ridurre i costi della formazione obbligatoria
migliorare le competenze professionali dei lavoratori
adeguarsi alle nuove normative di sicurezza e trasporto
aumentare la competitività aziendale.
In un settore sempre più regolamentato come quello logistico, la formazione continua rappresenta infatti un investimento strategico per la crescita delle aziende.
