CAMION

Ecco quali sono i corsi di formazione finanziati

Nel 2026 EBILOG mette a disposizione 7,3 milioni di euro per sostenere la formazione nel settore Trasporti e Logistica.

Le risorse serviranno a finanziare corsi dedicati ai lavoratori delle imprese aderenti. L’obiettivo è migliorare le competenze professionali. Ma anche aumentare la sicurezza sul lavoro e favorire l’aggiornamento sulle normative del settore.

EBILOG e CCNL Trasporti e Logistica: come funzionano i contributi

EBILOG è l’ente bilaterale previsto dal CCNL Trasporti e Logistica, che promuove iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.

Il sistema si basa su un contributo mensile versato da aziende e dipendenti. Le risorse raccolte servono a finanziare servizi e bandi dedicati alla formazione e al welfare del settore.

Per ogni lavoratore il CCNL Trasporti e Logistica prevede un contributo di circa 4 euro al mese. La cifra viene suddivisa tra azienda e dipendente.

Questi fondi vengono utilizzati per pubblicare bandi annuali. Attraverso tali bandi le imprese possono recuperare, in tutto o in parte, i costi sostenuti per la formazione del personale.

Bando EBILOG 2026: contributi fino a 90.000 euro

Il nuovo bando consente alle aziende di ottenere contributi per la formazione dei dipendenti fino a 90.000 euro, in base al numero di lavoratori registrati sulla piattaforma EBILOG.

I massimali previsti sono:

Numero dipendenti — Contributo massimo

1 – 9 — 6.000 euro

10 – 30 — 25.000 euro

31 – 100 — 40.000 euro

101 – 250 — 70.000 euro

Oltre 250 — 90.000 euro

Il contributo può arrivare a 200 euro per ogni ora di formazione quando partecipano almeno quattro lavoratori, oppure 30 euro per ora per partecipante in alcune modalità formative online.

Quali corsi di formazione sono finanziati

Il bando EBILOG copre numerose attività formative fondamentali per il settore dei trasporti e della logistica.

Tra i principali corsi finanziabili troviamo:

Sicurezza sul lavoro

formazione lavoratori secondo D.Lgs. 81/08

corsi antincendio e primo soccorso

aggiornamenti RLS e preposti

Formazione professionale autotrasporto

rinnovo CQC

corsi ADR per trasporto merci pericolose

utilizzo cronotachigrafo

Formazione operativa logistica

utilizzo carrelli elevatori

fissaggio del carico

guida sicura ed economica

Queste attività formative sono fondamentali per garantire la conformità normativa e l’efficienza operativa delle imprese del settore.

Chi può accedere ai contributi

Possono partecipare al bando:

aziende che applicano il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni

imprese aderenti a EBILOG

aziende in regola con i versamenti contributivi.

I beneficiari finali della formazione sono i dipendenti dell’azienda per i quali vengono versati i contributi all’ente bilaterale.

Scadenze del Bando EBILOG 2026

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online EBILOG entro le seguenti date:

Apertura domande: 16 marzo 2026

Chiusura domande: 30 aprile 2026

La graduatoria dei progetti ammessi viene pubblicata entro pochi giorni dalla chiusura del bando.

Perché sfruttare i contributi EBILOG

Partecipare al bando rappresenta un vantaggio importante per le imprese del settore trasporti e logistica perché permette di:

ridurre i costi della formazione obbligatoria

migliorare le competenze professionali dei lavoratori

adeguarsi alle nuove normative di sicurezza e trasporto

aumentare la competitività aziendale.

In un settore sempre più regolamentato come quello logistico, la formazione continua rappresenta infatti un investimento strategico per la crescita delle aziende.

