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Il CCNL trasporti e logistica prevede gli ultimi aumenti in busta paga tra gennaio e giugno 2027.

Nello stesso periodo le imprese dovranno confrontarsi con le nuove disposizioni sul salario giusto e con la possibilità di riconoscere premi di produttività tassati all’1%. .

CCNL trasporti e logistica, gli aumenti per autisti e magazzinieri

L’accordo firmato il 6 dicembre 2024 stabilisce, a regime, un aumento di 260 euro mensili per il personale viaggiante di livello B3 e di 230 euro per quello non viaggiante inquadrato al 3S. Non sono importi che arriveranno tutti nel 2027: il rinnovo li ha distribuiti in più tranche.

In entrambi i casi, 140 euro riguardano i minimi tabellari. La quota restante, 120 euro per il B3 e 90 per il 3S, costituisce l’Elemento Professionale d’Area (EPA). Questa voce rientra nella retribuzione, incide anche sul TFR e può essere assorbita da superminimi già riconosciuti, purché assorbibili. Un dettaglio da non trascurare nella lettura dei cedolini.

Il rinnovo estende inoltre il campo di applicazione a corrieri espresso, traslochi e altre attività logistiche. Il contratto rivede anche orari, trasferte, malattia, ferie e permessi dei lavoratori.

Salario giusto, conta il trattamento complessivo

La legge del 2026 sul salario giusto non considera soltanto la paga base. Il riferimento è il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Nel calcolo rientrano le voci fisse e continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e il welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti. Per la logistica, dove gli appalti hanno un peso rilevante, questa impostazione rende più importante il confronto tra i trattamenti realmente applicati.

Premi all’1%: cosa serve per ottenerli

Per il 2026 e il 2027, i premi di risultato possono essere tassati all’1%, fino a 5.000 euro lordi annui, per dipendenti con reddito fino a 80.000 euro.

L’agevolazione richiede però un accordo collettivo aziendale o territoriale e risultati misurabili in termini di produttività, qualità o efficienza. Anche le piccole aziende senza rappresentanze sindacali interne possono ricorrere al confronto con i sindacati territoriali. Senza accordo, il premio resta soggetto alla tassazione ordinaria.