CAMION

La retribuzione dei lavoratori è al centro della Legge 26 settembre 2025, n. 144, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi in materia di retribuzione, contrattazione collettiva e trasparenza salariale, al fine di assicurare compensi equi, rafforzare il ruolo dei CCNL e contrastare il lavoro sottopagato.

Obiettivi della Legge 144/2025

La nuova legge 144/2025 nasce per dare piena attuazione all’articolo 36 della Costituzione, che garantisce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Il Governo è delegato a definire, tramite decreti legislativi, una riforma organica volta a:

assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi ;

; combattere il lavoro sottopagato e le pratiche di dumping contrattuale ;

e le pratiche di ; favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro ;

; promuovere la trasparenza retributiva e la tracciabilità dei contratti;

e la tracciabilità dei contratti; rafforzare la partecipazione dei lavoratori e la vigilanza sulle cooperative.

Questi principi mirano a rendere effettivo il diritto costituzionale a una retribuzione equa, armonizzando tutele e livelli salariali in tutto il territorio nazionale.

CCNL: retribuzione minima

Il fulcro della Legge 144/2025 è l’individuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) come riferimento per la retribuzione minima.

Il Governo dovrà stabilire, per ciascuna categoria, quali siano i contratti collettivi maggiormente applicati, considerando il numero di imprese e di dipendenti coinvolti.

I trattamenti economici minimi complessivi previsti da tali contratti diventeranno la base inderogabile della retribuzione, valida per tutti i lavoratori del settore, anche per chi non rientra in un CCNL.

In questo modo, la legge valorizza la contrattazione collettiva come strumento principale per garantire una retribuzione equa e uniforme, evitando l’applicazione di contratti “pirata” con salari più bassi.

Appalti e subappalti: obbligo di retribuzione conforme ai CCNL

Un capitolo rilevante della legge riguarda la retribuzione nei contratti di appalto e subappalto.

Le imprese che gestiscono servizi appaltati saranno obbligate a riconoscere ai lavoratori retribuzioni non inferiori a quelle stabilite dai CCNL più rappresentativi del settore di riferimento.

Le stazioni appaltanti dovranno effettuare controlli accurati per garantire il rispetto di tali standard retributivi, impedendo pratiche di concorrenza sleale e garantendo pari condizioni economiche tra i lavoratori coinvolti.

Rinnovi contrattuali e tutela del potere di acquisto della retribuzione

La Legge 144/2025 introduce anche la possibilità di adottare incentivi economici per favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e compensare l’erosione del potere d’acquisto delle retribuzioni.

Nei casi di contratti scaduti o settori non coperti da contrattazione collettiva, potrà intervenire il Ministero del Lavoro, fissando una retribuzione minima complessiva basata sui CCNL più affini.

Mira ad evitare blocchi retributivi e a garantire equità economica anche nelle categorie meno rappresentate.

Trasparenza salariale e controlli sulla retribuzione

La seconda parte della legge delega il Governo a sviluppare sistemi di trasparenza e monitoraggio sulle retribuzioni e sulla contrattazione collettiva.

Le nuove norme dovranno:

potenziare lo scambio di informazioni tra imprese ed enti pubblici;

introdurre banche dati condivise e strumenti digitali per i controlli;

e strumenti digitali per i controlli; prevedere rendicontazioni semestrali pubbliche sulle attività ispettive;

sulle attività ispettive; obbligare le aziende a indicare il codice del contratto collettivo nelle comunicazioni telematiche all’INPS e nelle buste paga.

L’obiettivo è creare un sistema trasparente e verificabile che garantisca la correttezza delle retribuzioni e la tracciabilità dei rapporti di lavoro.

Partecipazione dei lavoratori e vigilanza sulle cooperative

La legge promuove anche modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, favorendo una cultura di cooperazione e corresponsabilità.

Viene inoltre rafforzata la vigilanza sulle cooperative, con verifiche periodiche per accertare la reale natura mutualistica e prevenire abusi che incidono negativamente sulla retribuzione dei soci.

Continua a leggere: Autotrasporto, autisti: lavoro continuativo o discontinuo per il calcolo straordinari