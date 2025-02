CAMION

Il 13 gennaio 2025 segna un aggiornamento importante per i lavoratori delle cooperative nei settori dell’autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio. Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) porta con sé novità significative per aziende e dipendenti del comparto. Scopriamo cosa cambia.

Cosa prevede il nuovo CCNL Cooperative Autotrasporto, Spedizione, Logistica e Facchinaggio?

Il CCNL Cooperative Autotrasporto, originariamente firmato l’11 luglio 2017, è stato aggiornato con modifiche sostanziali. Le principali novità riguardano la nuova declaratoria delle mansioni, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. È prevista una revisione della parte economica, con possibili adeguamenti salariali, mentre le disposizioni obbligatorie e normative rimangono invariate. Inoltre, l’accordo continuerà ad applicarsi in regime di ultrattività fino alla firma di un nuovo contratto.

Chi ha firmato il rinnovo del CCNL Cooperative Spedizione, Logistica e Facchinaggio?

Il rinnovo è stato siglato tra l’Unione Italiana Cooperative (UN.I.COOP.), rappresentata dal Presidente del Dipartimento Trasporti, Avv. Lorenzo Stura, affiancato dall’Avv. Lucia Dello Russo, responsabile dell’Ufficio Legale e Legislativo UN.I.COOP., e i delegati, il dott. Francesco Russo e la dott.ssa Monica Cornaggia. A rappresentare la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica vi era il Segretario Nazionale Paola Avella, mentre per la Confederazione UGL era presente Egidio Sangue.

Il settore Cooperative Autotrasporto, Spedizione, Logistica e Facchinaggio

L’Avv Lorenzo Stura ha sottolineato che questo aggiornamento al CCNL Autotrasporto, Spedizione, Logistica e Facchinaggio è un riconoscimento adeguato per i lavoratori ed essenziale per dare certezze ai lavoratori e garantire un equilibrio tra esigenze aziendali e diritti dei dipendenti.

Quali vantaggi per lavoratori e imprese?

Il settore dell’autotrasporto e della logistica è basilare per l’economia nazionale. Il rinnovo del CCNL Cooperative Autotrasporto, Spedizione, Logistica e Facchinaggio, garantisce stabilità contrattuale per migliaia di lavoratori, maggiore sicurezza e diritti garantiti, oltre a continuità operativa per le cooperative, rafforzando la loro competitività

Il rinnovo del CCNL per le cooperative dell’autotrasporto, spedizione, logistica e facchinaggio è fondamentale per la tutela dei lavoratori e per la stabilità dell’intero comparto. Con l’aggiornamento della declaratoria delle mansioni e la garanzia di ultrattività, l’accordo fornisce maggiore sicurezza e prospettive chiare per i prossimi anni.

Continua a leggere: CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni: aumento retribuzioni in busta paga e adeguamento prezzi dei servizi di trasporto