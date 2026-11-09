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Cassanese Moderna, inaugurato il collegamento strategico tra la Tangenziale Est di Milano e la Brebemi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini risponde alla nostra domanda sull’autotrasporto, evidenzia gli interventi contro il caro gasolio e rilancia sugli investimenti: “In Lombardia circa 30 miliardi di euro in cantieri aperti e finanziati”.

Una nuova strada, un collegamento atteso da anni. Ma anche un messaggio diretto al mondo dell’autotrasporto. La Cassanese Moderna è stata inaugurata questa mattina a Segrate.

Salvini ha posto l’accento sul valore economico dell’opera. Sui benefici per chi viaggia e trasporta merci e sulle risorse destinate alle infrastrutture lombarde.

Alla domanda sull’importanza della Cassanese Moderna per il trasporto merci, Salvini ha collegato l’apertura della nuova infrastruttura alle difficoltà che le imprese dell’autotrasporto affrontano ogni giorno, a partire dal prezzo del carburante.

“Con l’autotrasporto ci stiamo confrontando quotidianamente, stiamo liquidando centinaia di milioni di euro per il caro gasolio”

Poi il ministro è entrato nel merito del nuovo collegamento stradale: “Questo è uno dei tasselli che farà risparmiare tempo e soldi agli autotrasportatori, ma anche ai pendolari e agli automobilisti in generale. Quindi è una bellissima giornata”.

Parole che arrivano in un momento in cui, per le imprese di trasporto, il tempo trascorso sulla strada pesa direttamente sui bilanci. Code, rallentamenti e percorsi poco efficienti significano maggiori consumi, ore di lavoro e costi operativi.

Il vantaggio indicato da Salvini è quindi concreto: rendere più scorrevole il collegamento tra Milano e la rete autostradale verso est, riducendo i passaggi attraverso la viabilità urbana.

Resta naturalmente da misurare sul campo quanto la nuova arteria inciderà sui tempi di percorrenza e sui costi effettivi delle aziende. Ma l’obiettivo dell’intervento è rendere più efficiente uno dei collegamenti stradali del quadrante orientale milanese.

Cassanese Moderna, nuovo collegamento tra Milano e Brebemi: cosa cambia

Con il completamento della SP103 Cassanese Moderna, conosciuta anche come Cassanese bis, prende forma un collegamento diretto tra la Tangenziale Est A51 e la rete stradale che conduce alla Brebemi A35.

L’infrastruttura si sviluppa per circa 5,5 chilometri. Con quattro corsie, due per senso di marcia, interessa i territori di Segrate, Pioltello e Milano.

Gran parte del tracciato è realizzata in trincea, una soluzione progettata per limitare l’interferenza con i centri abitati e separare il traffico di attraversamento da quello locale.

Per gli autotrasportatori diretti verso Milano, Brescia e i principali poli logistici dell’Est milanese, il nuovo asse rappresenta un’alternativa ai percorsi urbani, con l’obiettivo di rendere più regolari gli spostamenti.

Il progetto punta inoltre ad alleggerire il traffico nelle zone residenziali di Segrate e Pioltello, restituendo alla viabilità cittadina una funzione maggiormente locale.

L’apertura comporta anche modifiche importanti alla circolazione: da Segrate non si accede più direttamente alla Tangenziale Est attraverso il vecchio ingresso di via Rombon. Per raggiungere l’A51 occorre seguire il nuovo percorso della Cassanese Moderna dalla rotatoria dell’Aeroplano.

Salvini: «In Lombardia 30 miliardi di euro in cantieri aperti e finanziati»

Nel suo intervento alla cerimonia, Salvini ha allargato il discorso al sistema delle grandi opere in Lombardia, rivendicando l’impegno del Ministero sul territorio.

“Noi oggi abbiamo circa 30 miliardi di euro in cantieri aperti e finanziati solo in Lombardia”. Una cifra che il ministro ha presentato come il segnale di una stagione particolarmente intensa per gli investimenti infrastrutturali.

Salvini ha ricordato i lavori sull’alta velocità Milano-Genova, il cantiere della Tremezzina sul Lago di Como, la bretella della Valtrompia e il collegamento di Orio al Serio con la città di Bergamo.

Il ministro ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale di chi lavora materialmente alla realizzazione delle opere, ringraziando operai, tecnici, maestranze, geometri e ingegneri.

Un riconoscimento rivolto a tutte quelle professionalità che spesso rimangono lontane dai riflettori, ma dalle quali dipendono l’avanzamento e il completamento dei cantieri.

Pubblico e privato, la Cassanese Moderna come modello di collaborazione

La Cassanese Moderna è stata realizzata attraverso il contributo di soggetti pubblici e privati, con il coinvolgimento di Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Regione Lombardia e Westfield Milan.

“Il pubblico da solo non può arrivare ovunque, il privato ovviamente va accompagnato”, ha osservato Salvini, indicando nella collaborazione tra i due settori uno degli strumenti necessari per realizzare infrastrutture complesse.

La nuova strada costituisce inoltre uno dei primi elementi del futuro sviluppo di Milano Porta Est, il progetto destinato a integrare collegamenti stradali, ferrovia, trasporto metropolitano e nuove funzioni urbane.

Nel suo intervento il ministro ha richiamato anche il futuro prolungamento della metropolitana M4, collegando l’eventuale finanziamento al raggiungimento del necessario livello di maturazione progettuale.

Sostenibilità e trasporti: equilibrio per Salvini

Non è mancato un passaggio sul rapporto tra sostenibilità ambientale ed economia.

Salvini ha ricordato che una quota molto rilevante delle merci continua a viaggiare su gomma, sottolineando come la transizione ecologica debba tenere conto anche delle esigenze produttive e occupazionali.

“La sostenibilità è un bellissimo obiettivo che va accompagnato, perché la sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica e sociale significa un disastro”. “Non è il Green Deal, è il Black Deal”.

Una posizione che riporta al centro il confronto sul futuro del trasporto merci e sui costi della decarbonizzazione, soprattutto per quelle aziende che dipendono quotidianamente dai mezzi pesanti.

Per Salvini, la sfida è conciliare gli obiettivi ambientali con la competitività delle imprese e la tutela del lavoro.

Cassanese Moderna, una nuova strada per l’economia dell’Est milanese

Il taglio del nastro del 9 novembre segna dunque un passaggio importante per la viabilità lombarda.

La Cassanese Moderna non risolve da sola tutte le criticità del traffico dell’area metropolitana, ma aggiunge un collegamento strategico alla rete esistente e apre nuove prospettive per la mobilità delle merci.

Per le imprese dell’autotrasporto, il vero banco di prova arriverà ora con l’utilizzo quotidiano della nuova infrastruttura: tempi di viaggio, fluidità della circolazione, accessibilità degli svincoli e risparmi effettivi sui costi di esercizio.

È su questi risultati che si misurerà il beneficio reale della Cassanese Moderna per il settore.

Intanto, da Segrate, il messaggio di Matteo Salvini agli autotrasportatori è arrivato senza esitazioni: meno tempo perso sulla strada significa meno costi e maggiore efficienza.

E per chi ogni giorno lavora trasportando merci, è proprio questa la differenza che conta.