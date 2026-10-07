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FIAP chiede aiuti equi e che il maggior costo ricada sui committenti.

In Calabria il caro gasolio pesa sui conti degli autotrasportatori. La Regione ha stanziato 15 milioni di euro per sostenere le imprese. FIAP giudica positiva la misura, ma chiede regole chiare.

I fondi, sostiene la Federazione, devono arrivare a tutte le aziende aventi diritto. Senza corsie preferenziali e senza premiare chi presenta prima la domanda.

Caro gasolio, FIAP chiede criteri chiari per i 15 milioni

Per FIAP, presente in Calabria con diverse imprese associate, il vero banco di prova sarà l’attuazione. Toccherà alla Giunta definire criteri, tempi e modalità di accesso alle risorse.

La Federazione ha già scritto al presidente Roberto Occhiuto e ha dato disponibilità a un confronto in tempi brevi.

Il contributo, secondo FIAP, deve essere calcolato sul maggior costo effettivamente sostenuto dalle aziende. Servono procedure semplici e tempi certi. La Federazione chiede anche di evitare limiti legati al regime de minimis.

Quei massimali, avverte, rischiano di penalizzare le imprese con più mezzi e consumi più elevati.

Il nodo riguarda soprattutto le realtà più strutturate. Più mezzi significano più litri consumati e quindi un impatto maggiore degli aumenti. Per questo FIAP chiede che il sostegno tenga conto dei costi reali. L’obiettivo è evitare squilibri tra imprese che operano nello stesso mercato ogni giorno.

Autotrasporto in protesta, FIAP: no ai fermi improvvisati

Sul fronte della protesta, FIAP prende le distanze dai fermi improvvisati o promossi fuori dai tavoli di rappresentanza. “Comprendiamo la preoccupazione di chi lavora, ma bloccare i servizi aggiunge costi a chi già li sopporta e non porta un euro in più. Servono obiettivi chiari e interlocutori istituzionali”, dichiara il segretario generale Alessandro Peron.

Maggior costo del gasolio: «Devono pagarlo i committenti»

La Federazione separa però nettamente gli aiuti regionali dal maggior costo del carburante previsto nei contratti. I 15 milioni, sottolinea Peron, non hanno nulla a che vedere con la clausola di adeguamento carburante prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 286 del 2005.

“Quel maggior costo non è un problema da scaricare su Stato o Regioni: nei contratti scritti i committenti devono pagarlo, adeguando il corrispettivo del trasporto, e le imprese devono pretendere che lo facciano”.

Per FIAP i due piani non vanno confusi. Da una parte c’è il sostegno pubblico contro il caro gasolio. Dall’altra c’è un costo che, nei contratti scritti, deve essere riconosciuto dai committenti.

Ora l’attenzione si sposta sulla Giunta regionale. Le imprese aspettano criteri di accesso, tempi di pagamento e regole capaci di distribuire i 15 milioni in modo proporzionato ai costi sostenuti.

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