CAMION

Il caro gasolio continua a pesare sui bilanci delle imprese di autotrasporto e dalla Calabria arriva un intervento da 10 milioni di euro destinato al trasporto merci su strada. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale il 14 ottobre, nell’ambito di una misura più ampia da 15 milioni.

Lo stanziamento è stato autorizzato ma non è stata ancora comunicata una data per presentare le domande.

Le aziende che lavorano con margini stretti e devono programmare viaggi e rifornimenti non possono contare su rimborsi immediati.

Caro gasolio, 10 milioni per il trasporto merci

La Regione ha scelto di concentrare due terzi delle risorse sull’autotrasporto. Gli altri 5 milioni andranno alle imprese agricole, anch’esse colpite dall’aumento dei costi dei carburanti. L’obiettivo dichiarato è alleggerire le spese operative di due settori nei quali il rifornimento incide direttamente sulla competitività.

Per chi gestisce una flotta di camion, anche un rincaro apparentemente contenuto può tradursi in una spesa significativa nell’arco del mese. È soprattutto su questo fronte che il provvedimento punta a intervenire: compensare, secondo criteri definiti dalla Regione, i maggiori costi sostenuti per acquistare carburante.

Contributi gasolio autotrasporto: chi ne ha diritto

Non è previsto un importo uguale per tutti. La Giunta ha stabilito che i contributi siano commisurati agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti e documentati. Questo significa che la prova delle spese avrà un ruolo determinante nel riconoscimento del sostegno.

La delibera, adottata in attuazione della legge regionale 32/2026, definisce anche le attività economiche ammissibili attraverso i codici Ateco, oltre ai criteri di calcolo, alle modalità di concessione e alle procedure di erogazione. Il provvedimento è stato proposto dal presidente Roberto Occhiuto insieme agli assessori Gianluca Gallo, Giovanni Calabrese e Marcello Minenna.

Quando arrivano i contributi per gli autotrasportatori

Resta ora il passaggio più atteso dalle imprese: conoscere le istruzioni operative per richiedere il contributo. Non vengono ancora indicati né i termini per inoltrare le istanze né la somma massima spettante a ogni beneficiario.

Per gli autotrasportatori interessati, il primo passo è verificare le successive comunicazioni della Regione Calabria, con particolare attenzione ai codici Ateco ammessi e ai documenti richiesti per dimostrare il maggior costo del carburante. I 10 milioni sono stati stanziati. Adesso conta capire quando e con quali passaggi potranno arrivare alle aziende.

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