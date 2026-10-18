CAMION

ll caro carburanti continua a spingere autotrasportatori e agricoltori sulle strade, mentre le manifestazioni contro il carovita raggiungono anche le città del Nord.

Negli ultimi giorni i camion hanno presidiato caselli autostradali, porti e snodi logistici del Mezzogiorno. In Sicilia sono scesi in strada anche i trattori, mentre sabato 17 ottobre si sono svolti cortei a Milano, Torino e Bologna.

Non tutte queste iniziative compaiono nel calendario ufficiale degli scioperi. Accanto al fermo dei camion in Sicilia e Calabria, infatti, si sono sviluppate proteste spontanee in altre regioni, organizzate da comitati di autotrasportatori, agricoltori e associazioni locali.

La mobilitazione non è quindi riconducibile a un unico sciopero nazionale. Cambiano i promotori e le rivendicazioni, ma al centro resta il peso del gasolio sui costi di trasporto e di produzione.

Caro carburanti, il gasolio supera i 2,25 euro al litro: i prezzi di benzina e diesel

A spiegare le ragioni della protesta sono innanzitutto i prezzi alla pompa. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 17 ottobre il gasolio in modalità self-service ha raggiunto una media nazionale di 2,257 euro al litro sulla rete stradale ordinaria. In autostrada il prezzo medio è salito a 2,296 euro.

Per la benzina, invece, la media nazionale si è attestata a 2,030 euro al litro, mentre sulla rete autostradale ha raggiunto 2,050 euro.

Numeri che incidono soprattutto sulle attività per le quali il carburante rappresenta una spesa quotidiana difficilmente comprimibile. Per chi lavora con camion, trattori e mezzi agricoli, ogni aumento pesa sui margini delle imprese.

Gli autotrasportatori chiedono interventi sul costo del gasolio e sui crediti d’imposta. Gli agricoltori denunciano anche il rincaro di fertilizzanti, materie prime ed energia, a fronte di prezzi di vendita che, secondo le organizzazioni di categoria, non sempre consentono di coprire i costi di produzione.

Sciopero degli autotrasportatori: presidi in Calabria e Sicilia

Il calendario del Ministero dei Trasporti registra due fermi regionali dell’autotrasporto merci, entrambi iniziati il 16 ottobre e previsti fino alla mezzanotte del 20 ottobre.

In Calabria, la protesta proclamata da Fedralog ha interessato diversi punti della viabilità regionale. Tra le località individuate per i presidi figurano la statale 18 tra Tortora, Santa Maria del Cedro e Guardia Piemontese, gli svincoli dell’A2 nel Cosentino, l’area dell’aeroporto di Lamezia Terme e il porto di Gioia Tauro.

I camion sono stati posizionati anche ai margini delle carreggiate. In alcuni tratti la circolazione è stata rallentata dai restringimenti, senza che si verificassero necessariamente blocchi completi.

In Sicilia, il fermo proclamato dal Comitato trasporto siciliano ha coinvolto soprattutto le attività di movimentazione delle merci. Camion fermi nei piazzali dell’Interporto di Catania e proteste nell’area portuale di Palermo, in particolare al Molo Santa Lucia. Segnalazioni sono arrivate anche da Gela.

Gli organizzatori siciliani hanno indicato come principale forma di protesta lo stop dei mezzi, distinguendolo dai blocchi stradali.

Proteste spontanee contro il caro gasolio: Puglia, Campania, Basilicata e Molise

La mobilitazione ha raggiunto anche territori nei quali non risulta proclamato un analogo fermo regionale nel calendario ufficiale degli scioperi.

In Puglia, uno dei punti principali è il casello A14 di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove il 17 ottobre si è svolto un nuovo sit-in di agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori. Alla protesta hanno partecipato anche amministratori locali. Mobilitazioni sono state documentate a Cerignola e Brindisi, con un corteo di tir lungo la statale 379 in direzione Bari.

In Campania, il 16 ottobre i camionisti hanno organizzato presidi nei pressi dei caselli di Nola sull’A30, Caianello sull’A1 e Caserta Sud. Si sono registrati disagi anche a Nocera-Pagani ed Eboli. A Nola l’uscita autostradale è stata temporaneamente chiusa, prima del ripristino della circolazione.

Situazione complessa anche in Basilicata, dove sono stati segnalati presidi lungo la statale 106 Jonica e nell’area del Vulture-Melfese. Qui, però, gli autotrasportatori e gli agricoltori hanno deciso di sospendere temporaneamente il presidio sulla statale 655 durante il fine settimana, per consentire lo svolgimento della Sagra della Varola a Melfi.

La protesta si è estesa inoltre al Molise. Nei pressi di Pietracatella e lungo la statale 645 Fondovalle Tappino, al confine con la Puglia, autotrasportatori e agricoltori hanno fermato i mezzi ai margini della strada. Il 16 ottobre il presidente della Regione Francesco Roberti ha incontrato i manifestanti.

Si tratta di episodi segnalati tra il 15 e il 17 ottobre: non tutti i blocchi risultano necessariamente ancora operativi.

Non solo camion: trattori in corteo e manifestazioni a Milano, Torino e Bologna

Il caro carburanti ha portato in strada anche gli agricoltori siciliani. Il 17 ottobre un corteo di trattori lungo circa dieci chilometri ha attraversato la statale 624 Sciacca-Palermo, nella Valle del Belice, provocando rallentamenti.

Altri mezzi agricoli sono arrivati dal Trapanese, mentre a Caltagirone i trattori hanno sfilato per le vie del centro. Alla base delle proteste ci sono il prezzo del gasolio agricolo e l’aumento delle spese necessarie per mantenere attive le aziende.

Nella stessa giornata manifestazioni contro il carovita si sono svolte anche a Milano, Torino e Bologna, nell’ambito delle iniziative promosse sotto la sigla «Italia in Piazza».

Non si trattava di cortei degli autotrasportatori. Le rivendicazioni erano più ampie e riguardavano, oltre al costo di benzina e gasolio, anche salari, bollette, tasse e servizi pubblici.

A Milano la manifestazione, partita da piazza Duomo, ha attraversato il centro cittadino. In via Broletto si sono verificati scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine, con lanci di oggetti, interventi della polizia e persone fermate. Tensioni si sono registrate anche a Torino e Bologna.

Nuove manifestazioni contro il caro carburanti: le date dal 18 al 26 ottobre

Le proteste annunciate non si fermano al fine settimana.

Il 18 ottobre ad Avellino. Il Comitato Agricoltori Avellinesi ha convocato una nuova manifestazione. A partire dalle 15 nei pressi dell’uscita autostradale di Avellino Ovest. L’iniziativa è aperta anche a cittadini, commercianti e trasportatori.

Il 19 ottobre a Firenze. E’ prevista una manifestazione di Coldiretti, con partenza da via Cavour. Gli agricoltori chiedono misure straordinarie contro il rincaro del gasolio agricolo, dei fertilizzanti e dei concimi.

Dal 20 al 22 ottobre a Roma proseguiranno le giornate di mobilitazione di Cia-Agricoltori Italiani davanti a Montecitorio. I presidi fanno parte dell’iniziativa nazionale avviata il 13 ottobre contro l’aumento dei costi e gli squilibri della filiera agricola.

Il 21 ottobre all’Aquila, Coldiretti Abruzzo tornerà davanti a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, per chiedere uno sconto retroattivo sul gasolio agricolo.

Sempre il 21 ottobre ad Andria, alle 16, è stata convocata una manifestazione cittadina aperta a tutti. L’iniziativa, promossa nell’ambito del tavolo di crisi permanente istituito dal Comune, coinvolge agricoltori, olivicoltori, autotrasportatori e altre rappresentanze economiche.

Il 22 ottobre nello Stretto di Messina è prevista un’altra protesta, questa volta del settore della pesca. La Federazione Armatori Siciliani ha annunciato l’intenzione di mobilitare circa cento pescherecci provenienti dalle marinerie siciliane e calabresi contro il caro gasolio.

Il calendario delle iniziative arriva fino al 26 ottobre, quando i tassisti aderenti a Uri, itTaxi e Unicoop manifesteranno a Roma, davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via XX Settembre. Il presidio è previsto dalle 10 alle 13, a piedi e senza le auto di servizio.

Caro carburanti e scioperi, il 20 ottobre il confronto con il governo

Intanto il governo cerca una via d’uscita dalla vertenza degli autotrasportatori. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha anticipato al 20 ottobre, presso la Prefettura di Milano, il tavolo tecnico con le rappresentanze del settore.

Tra i temi sul tavolo figurano i fondi destinati all’autotrasporto, le misure fiscali sul gasolio e le risorse per il rinnovo dei mezzi.

Il passaggio del 20 ottobre sarà dunque importante per capire se i fermi regionali termineranno nei tempi annunciati. Resta però aperta la questione delle altre proteste, quelle nate al di fuori delle proclamazioni ufficiali e sostenute da settori diversi.

Il prezzo del carburante è il punto di partenza, ma nelle piazze emergono richieste più ampie: ridurre i costi per chi produce e trasporta merci, tutelare i margini delle imprese ed evitare che i rincari ricadano ulteriormente sui consumatori.

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