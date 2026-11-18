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Caro carburante, la Sardegna accelera sugli aiuti alle aziende che movimentano merci, via terra e via mare. La commissione Bilancio del Consiglio regionale ha dato il via libera ai pareri su due delibere della Giunta: un passaggio che apre la strada alla pubblicazione dei bandi per autotrasporto e logistica.

Le misure, illustrate dal vicepresidente Giuseppe Meloni nella seduta del 17 novembre, puntano ad alleggerire i maggiori costi sostenuti dalle imprese nel 2026. E c’è un dettaglio importante per chi dovrà fare domanda: niente click day. Le procedure saranno a sportello.

Caro carburante, come funzionano i 20 milioni di aiuti

Il primo intervento dispone di 20 milioni di euro ed è destinato agli operatori dell’autotrasporto e del trasporto marittimo per conto terzi. Non si tratta di un contributo uguale per tutti: l’importo sarà legato alla spesa effettiva per il carburante.

Il calcolo terrà conto della differenza tra il costo sostenuto nel 2026 e quello che gli stessi quantitativi avrebbero avuto applicando i prezzi medi mensili del 2025, fissati dal ministero dell’Ambiente. La gestione spetterà a Sfirs e Centro regionale di programmazione.

Logistica, previsto un credito d’imposta IRAP

La seconda delibera introduce un’agevolazione fiscale per le imprese della logistica e dell’autotrasporto merci, sotto forma di credito d’imposta IRAP. A gestire la procedura saranno Sfirs, Centro regionale di programmazione e Agenzia sarda delle entrate.

Anche per questa misura l’accesso avverrà con un bando a sportello. Requisiti, documentazione e termini per presentare la richiesta saranno definiti negli avvisi ufficiali.

Caro carburante, perché la Regione interviene

A pesare sui conti delle aziende sono i rincari collegati alla crisi in Medio Oriente. Il presidente della commissione Bilancio, Alessandro Solinas, parla di una «boccata d’ossigeno» per chi ha affrontato costi più elevati durante l’anno.

La commissione ha affiancato al via libera alcune raccomandazioni, con l’obiettivo di evitare che gli interventi siano giudicati dalla Commissione europea aiuti di Stato non consentiti.

Bandi in arrivo: cosa devono sapere le imprese

Il voto della commissione non equivale ancora all’apertura delle domande per le aziende interessate. Il prossimo passaggio è la pubblicazione dei bandi, che chiariranno chi può ottenere i sostegni e come richiederli. Per le imprese sarde, dunque, la partita si sposta ora sulle regole operative e sui tempi di accesso ai fondi.