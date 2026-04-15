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Ecco le nuove misure in arrivo per sostenere le imprese e limitare l’impatto dei rincari

Il caro carburante resta un nodo aperto per l’autotrasporto in Sicilia. La Regione Sicilia prepara un intervento da 25 milioni di euro. Sono destinati a sostegno delle imprese più esposte all’aumento dei costi energetici.

Caro carburante e pressione sui costi dell’autotrasporto

L’aumento del prezzo del carburante pesa sulle aziende di autotrasporto. Il caro carburante si traduce in costi operativi più elevati. Sono costi difficili da compensare in un contesto già segnato da margini ridotti e forte concorrenza.

Le criticità riguardano l’intera filiera logistica, con ripercussioni anche sui prezzi finali e sulla competitività delle imprese.

Intervento della Regione Sicilia contro il caro carburante

Per fronteggiare il caro carburante, la Regione Sicilia sta definendo un emendamento da 25 milioni di euro. Serve a garantire liquidità e supporto immediato alle aziende. Si propone di contenere l’impatto dei rincari energetici.

L’intervento si inserisce in un quadro economico complesso, legato anche alle tensioni internazionali che continuano a influenzare il costo delle materie prime.

Caro carburante: aiuti anche ad agricoltura e pesca

Il provvedimento non riguarda solo l’autotrasporto. Le risorse andranno anche ai comparti dell’agricoltura e della pesca.

Si tratta di settori che dipendono in modo diretto dal costo del carburante e che negli ultimi mesi hanno registrato un aumento significativo delle spese di produzione.

Schifani: sostegno alle imprese siciliane

«Il governo è impegnato a dare una risposta concreta e tempestiva alle imprese siciliane», ha dichiarato Renato Schifani.

«Con questo emendamento da 25 milioni di euro intendiamo sostenere non solo gli autotrasportatori, ma anche agricoltura e pesca, settori fondamentali per l’economia dell’Isola».

Sul tema del fondo ETS, il presidente ha precisato che si tratta di una normativa europea, rispetto alla quale la Regione può intervenire solo attraverso un’azione nei confronti del governo nazionale.

Confronto con il settore autotrasporto

Nel pomeriggio del 14 aprile, gli assessori all’Economia Alessandro Dagnino e alle Infrastrutture Alessandro Aricò hanno incontrato i rappresentanti delle imprese di autotrasporto.

Al centro del confronto, gli effetti del caro carburante e le possibili misure di sostegno da attivare nel breve periodo.

Caro carburante: uno scenario ancora incerto

Il piano da 25 milioni rappresenta un primo intervento per contenere gli effetti del caro carburante in Sicilia. Resta però un quadro incerto, legato all’andamento dei prezzi energetici e alla situazione internazionale.

Per il comparto dei trasporti, il caro carburante si conferma una delle principali variabili da monitorare nei prossimi mesi, con impatti diretti su costi, operatività e tenuta del mercato.

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