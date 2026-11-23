CAMION

Le multe per il carico dei camion potrebbero arrivare a 800 euro, con immobilizzazione del veicolo e decurtazione di tre punti dalla CQC. Lo segnala UNATRAS nelle osservazioni sul nuovo Codice della Strada, presentate alla Camera il 18 novembre 2026. Il punto controverso è la responsabilità dell’autista quando assiste alle operazioni di caricamento delle merci.

Multe carico camion: cosa prevede l’articolo 101

Secondo UNATRAS, l’articolo 101 dello schema impone al conducente presente durante il carico di verificarne la corretta sistemazione, secondo i criteri tecnici richiamati dalla direttiva europea 2014/47/UE. In caso di violazione sono previste sanzioni da 200 a 800 euro, immobilizzazione del camion e perdita di tre punti CQC.

Se invece il conducente non ha potuto assistere alle operazioni, la responsabilità ricadrebbe sul caricatore. È proprio questa distinzione a sollevare le maggiori perplessità dell’associazione.

Il rischio per gli autisti che assistono al carico

Il meccanismo, osserva UNATRAS, potrebbe produrre un effetto paradossale: scoraggiare i camionisti dal seguire il caricamento, perché la loro presenza potrebbe esporli a conseguenze sanzionatorie.

Non tutti i conducenti, inoltre, hanno la possibilità di controllare ciò che viene sistemato sul mezzo. Può accadere che l’accesso alle baie sia vietato oppure che l’autista riceva un’unità già sigillata, impossibile da ispezionare.

Per UNATRAS la norma rischia anche di indebolire il principio della corresponsabilità nella filiera del trasporto, spostando sul conducente obblighi che competono al caricatore.

Responsabilità del carico: le modifiche chieste da UNATRAS

L’associazione chiede che la presenza dell’autista non comporti automaticamente il trasferimento delle responsabilità. I controlli richiesti al conducente dovrebbero riguardare soltanto ciò che può verificare concretamente, prima della partenza e durante il viaggio.

UNATRAS propone inoltre procedure documentabili per attestare l’impossibilità di accedere al carico, la consegna di unità sigillate e le anomalie segnalate. Resta ferma la necessità di non partire quando sono visibili difetti che compromettono la sicurezza.

Le sanzioni sono già in vigore?

No. Gli importi e le conseguenze descritti derivano dallo schema di riforma esaminato da UNATRAS e non rappresentano nuove sanzioni già operative. Prima di conoscere la disciplina definitiva servirà l’approvazione del testo. Per autisti e imprese, il nodo resta capire chi deve controllare il carico e fino a dove arriva la responsabilità di ciascuno.