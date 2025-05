CAMION

Accademia nazionale per camioniste e incentivi per le imprese di autotrasporto

Carenza autisti mezzi pesanti, nel settore dell’autotrasporto in Turchia mancano 93.000 autisti di mezzi pesanti. Per affrontare l’emergenza, nasce l’UND Women Truck Driver Academy: una risposta concreta che punta sulle donne.

La carenza di autisti di mezzi pesanti è una delle principali sfide del trasporto su strada in Turchia. Secondo l’associazione di categoria UND, mancano oltre 93.000 camionisti, pari al 17% del fabbisogno totale. E solo l’1,4% dei camionisti è donna.

Una situazione che rischia di rallentare autotrasporto e logistica in un Paese strategico per i corridoi commerciali tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Ma una risposta concreta è già in atto.

Carenza autisti mezzi pesanti: accademia per camioniste

Nel 2025, l’UND (Associazione degli autotrasportatori della Türkiye) ha lanciato la Women Truck Driver Academy, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e il Ministero del Lavoro. L’obiettivo è formare e assumere nuovi autisti di mezzi pesanti donna per le 1.340 aziende di autotrasporto associate.

L’iniziativa è supportata da incentivi statali per le imprese di autotrasporto che che assumono donne come autisti di mezzi pesanti al volante. Oltre 300 candidate si sono già iscritte, con una prima selezione dedicata alle titolari di patente CE.

Formazione su misura e inserimento nel mondo del lavoro

Per sopperire la carenza di autisti mezzi pesanti le candidate vengono formate secondo gli standard professionali dell’autotrasporto, con corsi su:

lettura delle mappe e geolocalizzazione

uso del tachigrafo digitale

tecnologie di comunicazione

documentazione per il trasporto merci

Una volta completato il percorso, le nuove camioniste vengono inserite nelle aziende del settore autotrasporto. Un’opportunità concreta per affrontare la carenza di camionisti e valorizzare il talento femminile nella logistica.

Aree di sosta e parcheggio per le donne

Oltre alla formazione, l’UND si sta battendo per migliorare le aree di sosta e parcheggio per autisti di mezzi pesanti e camion nei pressi delle frontiere turche, spesso inadeguate per le donne: scarsa sicurezza, servizi igienici insufficienti e mancanza di spazi dedicati.

Una volta che il numero di autiste sarà più consistente, l’UND collaborerà con il Ministero dei Trasporti per adattare le infrastrutture alle esigenze di tutti.

Carenza autisti mezzi pesanti: incentivi lavoro alle aziende di autotrasporto

Il Ministro dei Trasporti turco ha approvato personalmente il progetto, per affrontare la carenza di camionisti, affidando all’UND la formazione delle nuove professioniste del trasporto.

Inoltre, è stato firmato un protocollo con İŞKUR, l’Agenzia nazionale per l’impiego, che garantirà incentivi occupazionali alle aziende di autotrasporto che assumono camioniste.

La carenza di autisti mezzi pesanti è una sfida globale e la Turchia sta trasformandola in un’opportunità di inclusione e rinnovamento.

