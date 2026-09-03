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La carenza di autisti professionisti non è più un’emergenza passeggera. In Europa il problema sta diventando strutturale e rischia di pesare sempre di più su trasporti, logistica e imprese.

Secondo le ultime stime dell’IRU, nel 2025 in Europa mancavano circa 502.000 camionisti, pari al 13% della forza lavoro necessaria. A livello globale i posti vacanti erano circa 2,9 milioni. Numeri che spiegano perché molte aziende siano costrette a rinunciare a nuovi contratti: semplicemente, non trovano abbastanza conducenti.

Perché in Europa mancano sempre più autisti

Il problema è anche demografico. L’età media dei camionisti europei è di 48 anni, mentre solo il 5% ha 24 anni o meno. Nei prossimi cinque anni circa un quinto degli autisti oggi in attività potrebbe andare in pensione.

Per questo il solo reclutamento nazionale non basta più. Servono più giovani, più donne, condizioni di lavoro migliori, parcheggi sicuri e percorsi formativi più accessibili. Ma serve anche un canale ordinato per l’ingresso di conducenti provenienti da Paesi extra-Ue.

L’Europa, in realtà, dipende già dal lavoro straniero. Quasi un terzo degli autisti impiegati dagli operatori Ue coinvolti nelle analisi IRU è di origine estera.

Il nodo di patente, qualifica e permesso

La difficoltà è trasformare questa necessità in un sistema stabile. Patenti non riconosciute, qualifiche professionali diverse, visti, permessi di lavoro e formazione aggiuntiva possono rallentare o bloccare le assunzioni.

Da qui nasce il progetto SDM4EU II, che sta sperimentando nuovi percorsi di mobilità legale tra Marocco e Italia e tra Egitto e Romania.

Come funzionano i nuovi percorsi per camionisti stranieri

Il modello prevede selezione dei candidati, formazione tecnica e linguistica, incontro con le aziende, assistenza nelle procedure di ingresso, integrazione e inserimento lavorativo.

L’obiettivo non è importare manodopera senza regole, ma creare autisti già preparati, qualificati e inseriti attraverso percorsi trasparenti.

Il punto decisivo sarà però la qualità del percorso. Le aziende chiedono tempi certi e competenze verificabili; i lavoratori, invece, devono poter contare su contratti chiari, tutela e formazione riconosciuta.

Cosa può cambiare per le imprese italiane

Senza questi elementi, il reclutamento internazionale rischia di restare frammentato. Con regole comuni, invece, può diventare una risposta concreta alla crisi degli autisti che colpisce il trasporto europeo.

Per le imprese italiane potrebbe essere un passaggio importante. Se il progetto funzionerà, il sistema potrà essere replicato su scala più ampia e diventare uno degli strumenti con cui l’Europa proverà a ridurre una carenza destinata, senza interventi, a peggiorare nei prossimi anni.

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