Grave carenza di aree di sosta e parcheggio per camion. la Germani punta su una soluzione digitale per aiutare gli autisti di mezzi pesanti. Test su strada: +50% di posti senza nuove costruzioni.

Carenza aree di sosta e parcheggio per camion: un’emergenza per l’autotrasporto

La carenza di aree di sosta e parcheggio per camion è un problema strutturale sempre più grave per il settore dell’autotrasporto in Europa. In Germania, la situazione è diventata critica: secondo Autobahn GmbH, nel 2023 mancavano oltre 20.000 posti per camion, con un deficit crescente che colpisce soprattutto gli autisti di mezzi pesanti nelle ore serali e notturne.

I parcheggi lungo le autostrade sono spesso sovraffollati, con camion costretti a sostare in zone non sicure, come ingressi, rampe o spazi destinati ad auto. Una situazione che mette in pericolo sia la sicurezza stradale sia le condizioni di lavoro degli autotrasportatori.

Il progetto digitale per affrontare la carenza di parcheggi per camion

Per far fronte a questa carenza di aree di sosta e parcheggio, la Germania ha avviato una sperimentazione innovativa: un sistema digitale e telematico per ottimizzare l’uso degli spazi esistenti. Il primo test è stato avviato presso l’area di sosta Hunsrück West, lungo l’autostrada A61 in Renania-Palatinato.

Risultato? Senza costruire nuovi parcheggi, il numero di posti per camion è passato da 50 a 78, grazie a un sistema digitale di assegnazione intelligente dei posti. Inclusi gli spazi esistenti già ottimizzati, i posti totali sono saliti a 88.

Grazie all’uso della tecnologia digitale, è stato possibile migliorare la densità dei veicoli pesanti nelle aree disponibili, aumentando la sicurezza e riducendo la confusione. Una risposta concreta alla carenza strutturale di aree di sosta per camion che affligge l’autotrasporto europeo.

Autotrasporto: una sfida digitale e infrastrutturale

Il ministro federale dei Trasporti Patrick Schnieder ha annunciato l’obiettivo di estendere il sistema digitale a 50 aree di sosta e parcheggio entro il 2030. Il Governo ha stanziato 900.000 euro per questa prima fase. È stato inoltre istituito un centro di competenza per i parcheggi digitali dei camion, sotto la direzione di Autobahn GmbH.

Secondo il direttore tecnico Dirk Brandenburger, si tratta di una soluzione digitale rapida che migliora l’allineamento dei camion e ottimizza ogni metro disponibile, fondamentale per il trasporto merci su gomma.

Analisi ACE: sovraffollamento aree di sosta e parcheggio e rischio sicurezza per gli autisti di mezzi pesanti

Un’indagine dell’Auto Club Europa (ACE) ha rilevato dati preoccupanti tra aprile e giugno 2025:

2.168 camion parcheggiati contro 1.412 posti ufficiali in 31 aree analizzate

contro 1.412 posti ufficiali in 31 aree analizzate Sovraffollamento fino al 165% sulla A4 e 120% sulla A17

e 120% sulla A17 In 21 casi, camion parcheggiati in punti pericolosi, come rampe o uscite

Anche se nessun mezzo è stato trovato sulla corsia d’emergenza, l’allarme resta alto. Ogni giorno, a partire dalle 16:00, gli autisti dei mezzi pesanti entrano in una vera e propria “lotta” per accaparrarsi un posto libero.

Carenza strutturale aggravata dalla transizione elettrica

Secondo il Federal Highway Research Institute (BASt), nel 2023 erano registrati oltre 102.000 camion in sosta notturna, a fronte di solo 82.490 posti regolari. Il BGL (Associazione Federale del Trasporto Merci) stima che il deficit effettivo superi i 40.000 posti.

Inoltre, l’evoluzione del settore verso il camion elettrico e l’espansione delle infrastrutture di ricarica rischiano di sottrarre ulteriori spazi, peggiorando la carenza di aree di sosta e parcheggio.

