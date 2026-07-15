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Il gasolio torna sopra i 2 euro al litro. Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT, il diesel self sulla rete stradale nazionale è a 2,017 euro al litro. Il giorno prima era a 1,996 euro.

La benzina self sale invece a 1,897 euro al litro, contro 1,884 euro della rilevazione precedente.

Gasolio self a 2,017 euro al litro

Il rialzo riguarda anche la rete autostradale, dove il gasolio self arriva a 2,086 euro al litro. La benzina, sempre in modalità self, si attesta invece a 1,986 euro.

Il giorno prima, in autostrada, il diesel self era a 2,070 euro al litro e la benzina a 1,973 euro.

Per le imprese di autotrasporto il nuovo rialzo del gasolio non è un dettaglio. Anche pochi centesimi al litro, moltiplicati per i consumi di un mezzo pesante o di una flotta, possono incidere in modo sensibile sui costi di esercizio.

Quanto pesa il rincaro del gasolio sull’autotrasporto

Dal 3 luglio il gasolio è aumentato di 13,5 centesimi al litro. L’impatto sui rifornimenti è questo:

500 litri: 67,50 euro in più

700 litri: 94,50 euro in più

1.000 litri: 135 euro in più

Sono esempi di calcolo sui volumi di rifornimento, non il costo di un pieno standard. Nel trasporto pesante, infatti, la capacità dei serbatoi cambia molto in base al mezzo e all’allestimento.

In autostrada il gasolio si avvicina a 2,10 euro

Il dato autostradale è un altro elemento da considerare. Con il gasolio a 2,086 euro al litro, il prezzo si avvicina alla soglia dei 2,10 euro.

La differenza rispetto alla rete ordinaria è di circa 6,9 centesimi al litro: su 500 litri significa oltre 34 euro in più.

Petrolio in rialzo: il Brent supera quota 85 dollari

A pesare sui listini del gasolio è anche il rialzo delle quotazioni petrolifere. Il Codacons segnala che il Brent è passato dai circa 72 dollari al barile di inizio luglio a oltre 85 dollari, con un incremento del 18% in due settimane.

Le tensioni internazionali hanno contribuito a spingere il greggio verso l’alto, con effetti che arrivano progressivamente anche alla pompa.

Credito d’imposta gasolio autotrasporto, 300 milioni in attesa del decreto

Il rialzo del gasolio evidenzia il tema delle misure di sostegno per l’autotrasporto. Tra queste c’è il credito d’imposta destinato a compensare la maggiore spesa sostenuta dalle imprese per il carburante.

Con la Legge 25 giugno 2026, n. 113, entrata in vigore il 28 giugno 2026, le risorse per il credito d’imposta autotrasporto sono salite da 100 a 300 milioni di euro per il 2026.

La misura, però, non è ancora utilizzabile dalle imprese. Per renderla operativa manca il decreto interministeriale attuativo di MIT, MEF e MASE, che dovrà definire criteri, modalità e procedure per accedere al beneficio.

Senza il decreto, le aziende non possono ancora conoscere le regole definitive per calcolare il credito, presentare domanda e utilizzare eventualmente l’importo in compensazione.

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