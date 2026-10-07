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Fino a 30.000 euro per le PMI e 50.000 per le grandi imprese. Domande entro il 6 novembre

Il caro carburante continua a pesare sui conti delle imprese di autotrasporto del Friuli Venezia Giulia.

Per alleggerire almeno in parte questi costi, la Regione ha aperto il secondo bando 2026 previsto dalla legge regionale 5/2026. Si tratta di contributi a fondo perduto destinati alle aziende che hanno speso di più per il carburante rispetto al 2025.

Carburante, chi può accedere ai contributi

Tra i beneficiari ci sono anche le imprese di autotrasporto merci. Il bando comprende inoltre diverse attività legate al trasporto e alla logistica. Per presentare domanda, l’impresa deve essere attiva in Friuli Venezia Giulia e rispettare i requisiti indicati dalla Regione.

Per calcolare il contributo si guarda alla spesa per il carburante sostenuta tra il 1° marzo e il 16 settembre 2026. L’importo viene confrontato con quello dello stesso periodo del 2025.

Dal calcolo vanno esclusi l’Iva e l’eventuale rimborso delle accise. Il confronto deve inoltre riferirsi a un’attività simile nei due periodi. Per questo contano anche i chilometri percorsi, che devono poter essere documentati.

Per le imprese che avevano già presentato domanda sulla precedente linea contributiva avviata con la DGR 952/2026, il periodo preso in considerazione va invece dal 16 giugno al 16 settembre 2026.

Quanto spetta per i maggiori costi del carburante

Per le micro, piccole e medie imprese dei settori ammessi, compreso l’autotrasporto, il contributo può arrivare fino a 30.000 euro. Per le grandi imprese il tetto sale a 50.000 euro. Non sono invece ammessi maggiori costi di importo inferiore a 1.000 euro.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica che dimostri l’omogeneità del confronto, indichi come sono stati calcolati i chilometri percorsi e colleghi l’aumento dei costi del carburante all’andamento dei prezzi medi rilevati ufficialmente.

Registri di bordo, contachilometri e altri dati verificabili possono essere utilizzati per documentare le percorrenze effettuate.

Carburante, domanda entro il 6 novembre

Le richieste possono essere presentate online dalle ore 10 del 6 ottobre fino alle ore 16 del 6 novembre 2026 attraverso il sistema Istanze On Line della Regione. È prevista una sola domanda per impresa e serve anche la documentazione relativa all’imposta di bollo da 16 euro.

Per gli autotrasportatori interessati è quindi importante verificare subito requisiti, spese per il carburante e chilometraggi documentabili. Le domande vengono istruite in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili stanziate dalla stessa Regione.