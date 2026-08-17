CAMION

La carenza di camionisti in Italia si è leggermente ridotta, ma il problema resta. Secondo un approfondimento pubblicato dall’IRU l’11 agosto, il deficit di autisti nel nostro Paese si attesta oggi intorno al 9%. Un dato migliore rispetto al passato, che però non cancella le difficoltà quotidiane di chi lavora nell’autotrasporto.

A spiegare cosa non funziona è Andrea Tardivo, esperto tecnico di CONFETRA, intervistato dall’IRU. Il tema non riguarda soltanto il numero di persone disponibili a mettersi alla guida, ma anche le condizioni offerte a chi questo mestiere lo fa già.

Camionisti, stipendio e condizioni di lavoro vanno di pari passo

Lo stipendio resta uno degli aspetti decisivi. Ma deve essere adeguato al tipo di lavoro richiesto: giornate lunghe, trasferte, notti fuori casa e responsabilità elevate.

A questo si aggiungono problemi che molti camionisti conoscono bene. Uno dei più sentiti è quello delle attese nei punti di carico e scarico. Ore trascorse fermi nei piazzali possono far saltare la programmazione del viaggio e ritardare il rientro a casa.

Il tempo perso pesa sull’autista, ma anche sull’impresa di trasporto, che continua a sostenere i costi del personale e del mezzo mentre il camion resta fermo.

Un mestiere che fatica ad attirare i giovani

C’è poi un problema di immagine. Il lavoro del camionista viene ancora associato soprattutto a sacrifici e lontananza da casa. Eppure il settore è cambiato: i mezzi sono più sicuri e confortevoli e la logistica utilizza sempre di più strumenti digitali e nuove tecnologie.

Questa evoluzione, però, non basta se l’organizzazione del lavoro resta difficile da conciliare con la vita privata.

Anche entrare nella professione ha un costo importante. Patenti e qualifiche possono richiedere diverse migliaia di euro, una barriera non indifferente per chi vorrebbe iniziare.

L’Italia ha quindi bisogno di nuovi camionisti, ma la soluzione non può essere soltanto aumentare il reclutamento. Servono stipendi adeguati, meno ore sprecate, infrastrutture migliori e un’organizzazione del lavoro più rispettosa del tempo degli autisti.

Perché trovare persone disposte a salire in cabina è importante. Metterle nelle condizioni di restarci lo è ancora di più.

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