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Camionisti nel mirino delle verifiche del Viminale dopo giorni di blocchi e proteste contro il caro gasolio nel Sud Italia.

Il governo alza il livello di attenzione sui presidi che impediscono ai tir di circolare, mentre aumentano i disagi per imprese, supermercati e trasporti. A chiarire la posizione dell’esecutivo è stato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenuto mercoledì 21 ottobre alla Camera.

Camionisti e blocchi stradali: cosa rischia chi ferma i tir

Il ministero dell’Interno, ha riferito Urso, sta identificando le persone presenti ai presidi anche in vista della loro rimozione. Il punto più delicato riguarda le responsabilità penali. Secondo il ministro, consentire il transito delle automobili non basta a rendere legittima una protesta che impedisce il passaggio dei mezzi pesanti: il blocco stradale può comportare “conseguenze penali anche detentive”.

Non significa che ogni camionista in protesta sia automaticamente indagato o colpevole. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate caso per caso. Né è stato comunicato un calendario per gli interventi di rimozione.

Il governo annuncia fondi, la protesta si divide

Sul tavolo resta il nodo dei costi del carburante. Il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato l’avvio dell’erogazione dei fondi per l’autotrasporto e un successivo decreto legge con le misure concordate. Diverse associazioni di categoria, dopo la riapertura del confronto, hanno chiesto di liberare le strade.

Ma la mobilitazione non è finita ovunque. Fedralog ha annunciato la prosecuzione dello stop fino al 27 ottobre, in attesa di ulteriori risposte dal ministro Matteo Salvini. Una frattura che rende più difficile prevedere quando il traffico tornerà regolare.

Camionisti, gli effetti dei presidi su supermercati e aziende

Le conseguenze dei blocchi sono già visibili. In Calabria vengono segnalate difficoltà nella distribuzione di alimenti freschi e altri beni; gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria risultano senza carburante per gli aerei. In Campania si registrano code e rallentamenti, mentre le associazioni industriali denunciano forniture interrotte e produzioni a rischio. In alcuni casi, le forze dell’ordine riferiscono di pneumatici tagliati ai tir per impedire ai conducenti di ripartire liberamente.

Ora la partita si gioca su due fronti: evitare nuovi danni alle attività economiche e trovare una soluzione per gli autotrasportatori. Nel frattempo, chi continua a bloccare i tir deve fare i conti anche con l’avvertimento del governo.