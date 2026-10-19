CAMION

Pensione anticipata o guida fino a 70 anni per i camionisti. Per i camionisti potrebbe arrivare la guida fino a 70 anni. La misura è contenuta nella riforma del Codice della strada, approvata per ora soltanto in via preliminare dal Governo.

C’è però anche chi può lasciare il lavoro molto prima. Alcuni autisti, infatti, possono accedere all’APE Sociale già a 63 anni e cinque mesi.

Per ottenere questa forma di pensione anticipata servono però requisiti precisi. Contano gli anni di contributi e il periodo trascorso alla guida di mezzi pesanti. Non tutti, quindi, possono beneficiarne.

Sul fronte delle pensioni, alcuni autisti possono lasciare il lavoro già a 63 anni e 5 mesi grazie all’APE Sociale.

Non tutti, però, hanno i requisiti necessari per accedere a questa misura. Molti devono quindi continuare a lavorare fino alla maturazione del diritto alla pensione.

La novità arriva dal Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 e riapre un confronto importante sul futuro dell’autotrasporto.

Ma cosa significa concretamente per chi guida un camion? Si potrà andare in pensione anticipata oppure continuare a lavorare fino a 70 anni? E soprattutto, quanto si perde economicamente scegliendo di smettere prima?

Guida fino a 70 anni: cosa prevede la riforma per i camionisti

La riforma del Codice della strada prevede la possibilità di guidare fino a 70 anni. La novità riguarda anche i camionisti con patente C e CE. La modifica, però, non è ancora entrata in vigore.

Oggi chi guida autotreni e autoarticolati con una massa superiore a 20 tonnellate può lavorare fino a 65 anni. È possibile continuare fino a 68 anni, ma serve una visita medica ogni anno.

La riforma prevede invece la guida fino a 70 anni, con controlli medici ogni due anni. Per il momento, però, non cambia nulla. Le nuove regole non sono ancora entrate in vigore.

La modifica non obbliga i camionisti a restare al lavoro fino a 70 anni e non innalza automaticamente l’età pensionabile.

Pensione anticipata camionisti: uscita possibile a 63 anni e 5 mesi

Mentre si discute della guida fino a 70 anni, esistono strumenti che permettono ad alcuni autisti di lasciare il lavoro prima dell’età pensionabile ordinaria.

L’APE Sociale è prevista anche per il 2026. Alcuni camionisti possono lasciare il lavoro già a 63 anni e 5 mesi. Servono però almeno 36 anni di contributi e il rispetto degli altri requisiti richiesti dall’INPS.

Conta anche il periodo trascorso alla guida. Bisogna aver svolto questa attività per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro, oppure sei degli ultimi sette.

Non è sufficiente essere in possesso della patente C o CE. Occorre dimostrare lo svolgimento effettivo della mansione riconosciuta dalla normativa e soddisfare le altre condizioni richieste dall’INPS.

L’APE Sociale rappresenta però un’indennità temporanea, non una pensione definitiva. E proprio l’importo economico può rappresentare un ostacolo per molti lavoratori.

Pensione anticipata: quanto prende un camionista che lascia il lavoro?

Con l’APE Sociale si possono ricevere al massimo 1.500 euro lordi mensili, per dodici mensilità all’anno.

Questo significa che un camionista con una retribuzione mensile superiore potrebbe trovarsi davanti a una riduzione significativa delle proprie entrate.

Anche chi avrebbe maturato un trattamento pensionistico teorico più elevato non può superare il limite previsto dall’indennità.

Esiste poi la pensione anticipata per i lavoratori precoci, che nel 2026 consente l’uscita con 41 anni di contributi, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni di legge, tra cui almeno dodici mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.

In questo secondo caso, l’importo della pensione dipende dalla storia contributiva personale e non è soggetto al tetto dei 1.500 euro previsto per l’APE Sociale.

Sono quindi strumenti molto diversi, sia per requisiti sia per trattamento economico.

Pensione anticipata e guida fino a 70 anni: la questione del lavoro gravoso

Il punto più discusso riguarda proprio la natura della professione. Il lavoro di conducente di mezzi pesanti è riconosciuto come gravoso ai fini di determinate agevolazioni previdenziali.

Chi lavora come camionista passa molte ore al volante. Spesso deve fare i conti con il traffico, le lunghe trasferte e gli orari di carico e scarico.

Dopo quarant’anni di lavoro, continuare a guidare può diventare faticoso. Soprattutto quando si arriva a un’età in cui anche recuperare le energie richiede più tempo.

Per questo il confronto tra pensione anticipata e guida fino a 70 anni non riguarda soltanto due limiti anagrafici. Riguarda la possibilità concreta di scegliere quando terminare la propria carriera lavorativa.

Perché si vuole permettere ai camionisti di guidare fino a 70 anni?

Nel settore dell’autotrasporto mancano autisti e trovare giovani disposti a fare questo lavoro non è sempre facile. Alzare il limite di età permetterebbe a chi vuole continuare a guidare di restare in attività più a lungo.

Ci sono camionisti che, anche dopo i 65 anni, stanno bene e se la sentono di lavorare ancora. L’importante è che siano in condizioni di guidare in sicurezza e superino i controlli medici previsti.

Resta però essenziale garantire controlli medici adeguati, sicurezza stradale e condizioni lavorative sostenibili.

E soprattutto bisogna distinguere tra chi desidera continuare a lavorare e chi, pur volendo andare in pensione, non può permetterselo economicamente.

Un camionista può andare in pensione anticipata invece di guidare fino a 70 anni?

Sì, purché abbia maturato i requisiti della misura previdenziale alla quale intende accedere. La proposta sulla guida fino a 70 anni non elimina i diritti pensionistici già previsti.

Chi raggiunge i requisiti per l’APE Sociale, per la pensione dei lavoratori precoci o per altre forme di pensionamento può presentare domanda secondo le regole applicabili.

Non esiste quindi un obbligo generale di continuare a guidare fino a 70 anni. Il vero problema riguarda coloro che non possiedono i requisiti per l’uscita anticipata oppure non possono sostenere economicamente una riduzione del reddito.

Camionisti tra pensione anticipata e guida fino a 70 anni: quale futuro?

Il dibattito sollevato dal nuovo Codice della strada pone una questione che merita attenzione.

Consentire ai camionisti di lavorare più a lungo può essere un’opportunità, ma dovrebbe accompagnarsi alla possibilità concreta di accedere a un pensionamento sostenibile dopo una lunga carriera.

La scelta dovrebbe dipendere dalle condizioni di salute, dai requisiti previdenziali e dalle esigenze personali, non soltanto dalla necessità di arrivare alla fine del mese.

Perché il diritto di guidare fino a 70 anni e quello di accedere alla pensione anticipata non devono essere necessariamente in contrasto. La vera sfida è garantire che entrambi rappresentino possibilità effettive.

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