CAMION

Per i camionisti il caldo in cabina resta un problema aperto. Durante le soste, chi guida un mezzo senza climatizzatore da fermo non potrà lasciare acceso il motore solo per far funzionare l’aria condizionata.

La proposta di deroga al Codice della Strada è stata bocciata alla Camera e la decisione ha subito provocato la reazione dei sindacati.

Il punto, spiegano le organizzazioni, non è soltanto il comfort.

Nei giorni più caldi molti autisti restano fermi anche per ore nei porti, nei piazzali, nelle aree di sosta o davanti ai magazzini in attesa delle operazioni di carico e scarico.

Quando la temperatura esterna supera i 40 gradi, restare dentro la cabina senza poterla raffreddare diventa molto pesante.

Per questo i sindacati chiedono al Governo una risposta concreta, che tuteli la salute degli autisti e garantisca condizioni di riposo adeguate.

Sui mezzi privi di un impianto autonomo, infatti, l’aria condizionata funziona solo con il motore acceso. Ed è proprio qui che nasce il problema: durante una lunga sosta, spegnere il motore può significare rinunciare del tutto al fresco.

Camionisti, il caldo in cabina diventa un problema di sicurezza

Per i camionisti il problema non è soltanto il disagio causato dal caldo. La cabina è il luogo in cui si lavora, si attende e, in molti casi, si riposa.

Senza un sistema di climatizzazione autonomo, il caldo può rendere difficile recuperare energie tra un turno di guida e l’altro. Secondo FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, questo può avere conseguenze sulla stanchezza, sulla concentrazione e quindi anche sulla sicurezza stradale.

Bocciata la deroga sul motore acceso

La proposta riguardava l’articolo 157, comma 7-bis, del Codice della Strada. L’obiettivo era consentire ai camionisti alla guida di mezzi privi di climatizzatore da fermo di lasciare acceso il motore durante le soste per utilizzare l’aria condizionata.

La Camera ha però bocciato la deroga, aprendo lo scontro con le organizzazioni sindacali.

Camionisti, chiesto il climatizzatore da fermo obbligatorio

I sindacati chiedono ora un’alternativa concreta. Se non sarà possibile mantenere il motore acceso, la proposta è rendere obbligatoria l’installazione di sistemi di climatizzazione da fermo sui mezzi pesanti.

Questi dispositivi consentirebbero ai camionisti di raffreddare la cabina anche a motore spento, migliorando le condizioni durante soste e riposi.

Le sigle sindacali chiedono inoltre che tali sistemi vengano riconosciuti come strumenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sindacati pronti alla mobilitazione

La richiesta parte dalla Liguria, ma punta a coinvolgere il Governo a livello nazionale. FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI chiedono l’apertura immediata di un confronto.

Se non arriveranno risposte, i sindacati si dicono pronti a una mobilitazione coordinata. Il messaggio è chiaro: i camionisti chiedono condizioni di lavoro e di riposo dignitose, soprattutto nei periodi di caldo estremo.

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