CAMION

I camionisti potrebbero continuare a lavorare fino a 70 anni. Solo su base volontaria. È l’ipotesi illustrata dal ministro del MIT, Matteo Salvini, durante l’assemblea di Federtrasporto del 7 ottobre. Una proposta che ha subito incontrato la contrarietà della Filt-Cgil, decisa a riportare l’attenzione sulla fatica e sulla sicurezza di chi trascorre le giornate al volante di un mezzo pesante.

Camionisti a 70 anni: cosa prevede la proposta

Salvini ha parlato della possibilità di prolungare l’attività oltre gli attuali limiti, fino al compimento dei 70 anni, per gli autisti che desiderano restare in servizio. Per i conducenti sopra i 65 anni, l’ipotesi prevede controlli medici ogni due anni anziché ogni cinque.

Resta da capire come una simile possibilità si concilierebbe con la gestione dei turni e con le esigenze di salute di chi affronta trasferte prolungate, traffico e scadenze quotidiane.

Non si tratta, dunque, di un obbligo a lavorare più a lungo né di una misura già entrata in vigore. Il ministro presenta questa opzione come una risposta alle difficoltà del settore, alle prese con la mancanza di personale qualificato.

La Filt-Cgil chiede pensioni anticipate

La posizione del sindacato è diversa. Per la Filt-Cgil, guidare un tir dovrebbe essere riconosciuto come lavoro usurante, con regole che consentano l’uscita anticipata. Le responsabilità quotidiane, i lunghi tragitti e la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione rendono centrale il tema dell’età dei conducenti.

Il sindacato contesta soprattutto l’idea che la carenza di camionisti possa essere risolta trattenendo più a lungo al lavoro chi è già vicino alla pensione. Il problema, sostiene, va affrontato rendendo la professione più sostenibile e appetibile per le nuove generazioni.

Riposi, stipendi e formazione: le richieste

Tra gli interventi indicati dalla Filt-Cgil ci sono aree di sosta attrezzate, indispensabili per garantire riposi adeguati e maggiore sicurezza sulle strade. Servono inoltre migliori condizioni economiche e normative, da costruire attraverso la contrattazione nazionale e territoriale.

Un altro punto riguarda l’ingresso dei giovani: il sindacato propone percorsi didattici nelle scuole per facilitare l’accesso al titolo professionale di autista.

La discussione resta aperta. Da una parte c’è l’ipotesi di lasciare ai camionisti la scelta di proseguire fino a 70 anni; dall’altra la richiesta di rendere meno pesante il lavoro e favorire il ricambio generazionale.