Camionisti e tecnologia: l’AI in cabina convince la maggioranza. Geotab rivela che la tecnologia in cabina conquista sempre più autisti professionisti.

In Italia, il 94% dei camionisti intervistati si dice favorevole a utilizzare sistemi di coaching basati su intelligenza artificiale. L’obiettivo è agevolare la guida del camion, migliorare la sicurezza, ridurre il rischio di incidenti e ottimizzare lo stile di guida.

L’indagine, condotta da Geotab su oltre 3.500 camionisti europei, evidenzia come l’accettazione delle dashcam e delle soluzioni di AI stia crescendo rapidamente anche nel mondo dell’autotrasporto.

Geotab: indagine su dashcam e coaching intelligente

La ricerca Geotab, svolta in sette paesi europei tra cui l’Italia, analizza le opinioni dei conducenti di veicoli commerciali sull’uso di dashcam intelligenti. Queste telecamere, integrate con funzioni di intelligenza artificiale, permettono di rilevare distrazioni, comportamenti pericolosi e situazioni critiche in tempo reale.

In Italia, i camionisti si distinguono per il livello di apertura: il 94% accetterebbe un sistema di coaching vocale basato su AI, preferendo indicazioni in tempo reale rispetto alla revisione dei filmati a posteriori.

Privacy e sicurezza: equilibrio possibile per gli autisti di camion

Il tema della privacy resta centrale. Tuttavia, secondo Geotab, il 95% dei camionisti italiani sarebbe disposto a superare i timori legati alla registrazione in cabina, se le immagini potessero essere utilizzate per dimostrare la propria innocenza in caso di incidente.

La percezione della dashcam cambia quando diventa uno strumento di tutela e non di controllo. Molti autisti la considerano utile per risolvere più rapidamente i sinistri e proteggersi da accuse ingiuste.

Geotab e il futuro del trasporto su strada

Geotab sottolinea come la diffusione dell’intelligenza artificiale nel settore dell’autotrasporto possa rappresentare una leva strategica per migliorare la sicurezza stradale e il benessere degli autisti. In un contesto caratterizzato da carenza di personale e ritmi di lavoro elevati, il coaching basato su AI aiuta a ridurre lo stress e a rendere la guida più efficiente.

L’azienda invita le flotte a comunicare con chiarezza i vantaggi di questi strumenti, trasformandoli da semplici sistemi di controllo a alleati per la sicurezza e la produttività.

