CAMION

La nuova App sarà disponibile in autunno

Dall’autunno 2026 i camionisti potranno utilizzare una nuova App per segnalare direttamente problemi, disfunzioni e criticità incontrate durante il lavoro quotidiano lungo la catena logistica.

Dalle aree di sosta alle zone di carico e scarico, fino ai distributori di carburante e ai nodi intermodali, l’obiettivo è raccogliere informazioni utili per migliorare l’efficienza del trasporto merci su strada.

La novità arriva da Uniontrasporti, che nell’ambito del nuovo Programma Infrastrutture promosso e finanziato da Unioncamere metterà a disposizione lo strumento digitale per le segnalazioni degli autisti. L’App sarà rivolta ad associazioni di categoria, imprese e singoli camionisti, con l’obiettivo di monitorare dall’interno le criticità della supply chain.

Quali problemi possono segnalare i camionisti

Attraverso l’App, i camionisti potranno indicare in tempo reale le problematiche riscontrate nei principali punti della rete logistica. Le segnalazioni potranno riguardare aree di sosta non adeguate, difficoltà nelle operazioni di carico e scarico, tempi di attesa troppo lunghi, problemi nei distributori di carburante o inefficienze nei nodi intermodali.

Si tratta di situazioni che incidono ogni giorno sull’organizzazione del trasporto merci, sui tempi di consegna, sui costi operativi e sulle condizioni di lavoro degli autisti. Proprio per questo, il contributo diretto dei camionisti può diventare uno strumento prezioso per individuare i punti deboli del sistema e intervenire in modo più mirato.

I problemi della logistica per gli autotrasportatori

Le criticità della logistica non sempre emergono attraverso l’osservazione esterna o l’analisi dei dati. Spesso sono proprio i camionisti, che vivono quotidianamente strade, piazzali, aree di servizio e piattaforme logistiche, a conoscere meglio le difficoltà reali del settore.

L’App permetterà di raccogliere segnalazioni in modo dinamico, capillare e partecipato. I dati forniti dagli autisti andranno a integrare le analisi già realizzate da Uniontrasporti attraverso il confronto con le filiere produttive, gli operatori del settore e lo studio di dati e proiezioni statistiche.

Con questo progetto, i camionisti diventano protagonisti del miglioramento della logistica su gomma. La loro esperienza quotidiana potrà aiutare a far emergere problemi difficili da rilevare dall’esterno, contribuendo a rendere il sistema dei trasporti più efficiente, competitivo e vicino alle esigenze di chi lavora ogni giorno sulla strada.

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