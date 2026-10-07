Camion, si sceglie ancora il diesel: l’elettrico resta fermo
Federauto: il mercato dei camion torna a crescere a settembre 2026
A settembre 2026 il mercato italiano dei camion torna a crescere, ma il dato più forte riguarda ancora una volta le alimentazioni.
Secondo i dati diffusi da Federauto, su 2.060 veicoli industriali immatricolati nel mese, il 96,65% è diesel.
Nei primi nove mesi dell’anno la quota sale al 97,27%, mentre l’elettrico resta fermo all’1,23%. Una fotografia che mette in evidenza quanto siano ancora diverse le esigenze operative del trasporto professionale
Camion, il diesel resta la prima scelta
Dopo i cali registrati a luglio e agosto, settembre torna in territorio positivo. Le immatricolazioni crescono del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025.
Anche il bilancio dei primi nove mesi resta sopra i livelli dello scorso anno: da gennaio a settembre sono stati immatricolati 20.685 camion, con un aumento del 2,62%
Il dato sulle motorizzazioni, però, è ancora più netto. Per tutto il 2026 il diesel non è mai sceso sotto il 96% del mercato. L’elettrico conta invece 255 immatricolazioni nei primi nove mesi, contro le 490 dello stesso periodo del 2025.
La distanza aumenta soprattutto salendo di peso. Nel segmento oltre le 16 tonnellate il camion elettrico resta quasi assente, mentre diesel e HVO continuano a concentrare la gran parte delle preferenze.
Motrici in calo, ma il leggero dà segnali di ripresa
Le motrici chiudono settembre con 861 unità, in calo del 4,86%. È comunque la flessione più contenuta dell’anno. Nei primi nove mesi il segmento registra 9.391 immatricolazioni, pari a un -8,17%.
Il segnale migliore arriva dai camion leggeri tra 3,51 e 7,49 tonnellate: 103 unità e una crescita del 18,39%. Qui l’elettrico mostra un piccolo rimbalzo, con 21 veicoli contro i 13 di un anno fa. Nel pesante, invece, si ferma a una sola unità.
Trattori stradali, settembre torna positivo
I trattori stradali fanno meglio: 1.199 immatricolazioni, in aumento del 9,80%. Da inizio anno sono 11.294, con una crescita del 13,75%. Anche qui, però, il diesel pesa per il 96,50%.
Tra i marchi, IVECO resta al primo posto nel mercato complessivo con 474 unità, anche se perde il 9,02%. Nei trattori guida Mercedes con 211 immatricolazioni, davanti a MAN, Scania, DAF e Volvo.
I numeri di settembre confermano quindi una tendenza difficile da ignorare: nel mercato dei camion la transizione elettrica procede lentamente. Almeno per ora, chi compra un veicolo industriale continua a scegliere quasi sempre il diesel.
Leggi anche: Camion elettrici, fino a 100.000 euro di risparmio: in Italia conviene ancora il diesel