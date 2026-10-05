CAMION

Dal 5 al 10 ottobre 2026 sono in programma due campagne coordinate di controlli sui camion promosse da Euro Contrôle Route (ECR EGTC). Le verifiche riguardano il trasporto di merci pericolose ADR e, con una seconda campagna distinta, peso e dimensioni dei veicoli e corretto fissaggio del carico.

Nel calendario ufficiale ECR sono infatti indicate, nelle stesse date, la “ECR EGTC Control Week ADR” e la “ECR EGTC Control Week TECHCA: Weight and dimension & Cargo securing”.

Cos’è Euro Contrôle Route (ECR)

ECR è una rete europea di autorità di controllo del trasporto stradale. Opera per migliorare la cooperazione tra gli organismi incaricati della vigilanza sui veicoli commerciali.

ECR è costituita come Gruppo europeo di cooperazione territoriale (EGTC). Coordina attività tra le autorità aderenti. L’obiettivo è di rendere più efficace e armonizzata l’applicazione delle norme europee sul trasporto stradale.

Una delle attività della rete è proprio l’organizzazione di controlli coordinati. Durante le Control Week le autorità partecipanti concentrano le verifiche su specifici aspetti del trasporto commerciale, utilizzando criteri e strumenti condivisi e scambiando informazioni ed esperienze operative.

Control Week TECHCA: controlli su peso, dimensioni e fissaggio del carico

La Control Week TECHCA in programma dal 5 al 10 ottobre concentra l’attenzione su tre aspetti: peso dei veicoli, rispetto delle dimensioni e corretto fissaggio del carico.

I controlli riguardano il rispetto dei limiti di peso e delle dimensioni dei camion. Le verifiche interessano anche la sistemazione della merce a bordo. Nel caso del “cargo securing” viene controllato il fissaggio del carico, per evitare che possa muoversi o spostarsi durante il trasporto.

Non è la prima campagna TECHCA di questo tipo nel 2026. Una precedente “ECR EGTC Control Week TECHCA: Weight and dimension & Cargo securing” era già stata programmata dal 13 al 19 aprile.

Control Week ADR: verifiche sul trasporto di merci pericolose

Parallelamente alla TECHCA, dal 5 al 10 ottobre è in calendario una seconda Control Week ECR dedicata specificamente al trasporto stradale di merci pericolose ADR.

L’ADR disciplina il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose e stabilisce prescrizioni relative, tra gli altri aspetti, alla classificazione delle merci, agli imballaggi, alla documentazione, alla marcatura e all’etichettatura, agli equipaggiamenti e alle condizioni nelle quali deve avvenire il trasporto.

I controlli possono quindi interessare sia il veicolo sia il carico e la documentazione che accompagna il trasporto.

Particolare importanza assume anche la sicurezza del carico. Nelle attività di controllo ECR sulle merci pericolose sono state riscontrate, tra le altre, irregolarità nel fissaggio delle merci, carenze nelle attrezzature antincendio e di protezione, documentazione ADR incompleta o non aggiornata ed errori nella marcatura dei veicoli e degli imballaggi.

Due campagne di controllo nella stessa settimana

Dal 5 al 10 ottobre 2026 si svolgono quindi contemporaneamente due campagne ECR rivolte al trasporto stradale delle merci, ma con obiettivi differenti.

La Control Week TECHCA concentra le verifiche su peso, dimensioni e fissaggio del carico. La Control Week ADR è invece dedicata al rispetto delle prescrizioni previste per il trasporto delle merci pericolose.

Per autisti e imprese di autotrasporto, le due campagne richiamano quindi l’attenzione sulla conformità del mezzo e del carico prima della partenza: rispetto dei limiti di peso e dimensione, corretta sistemazione e fissaggio delle merci e, nel caso dei trasporti ADR, presenza e regolarità di documenti, equipaggiamenti, marcature e altre dotazioni previste dalla disciplina sulle merci pericolose.

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