CAMION

Ecco come funziona il camion che riduce lo stress degli autisti

Volvo Trucks lancia un servizio innovativo che consente di attivare la limitazione automatica della velocità dei camion in aree geografiche predefinite. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Il traffico urbano diventa più sicuro, il rischio di danni nei depositi dei camion si riduce e gli autisti affrontano meno stress.

Questi sono i principali vantaggi delle Safety Zones, il nuovo servizio digitale introdotto sui camion da Volvo Trucks.

Si tratta di una novità assoluta nel settore dei mezzi pesanti, che colloca Volvo tra i primi costruttori al mondo a implementare una limitazione automatica della velocità dei camion basata su aree geografiche, grazie alla tecnologia di Geofencing.

Come funziona la limitazione automatica della velocità dei camion

Con Safety Zones, ogni camion Volvo dotato del servizio può essere configurato per rispettare automaticamente i limiti di velocità predefiniti non appena entra in una specifica area sulla mappa.

Questo avviene attraverso un sistema intelligente che connette l’unità GPS del camion con le impostazioni stabilite dal gestore della flotta tramite Volvo Connect, l’interfaccia per i servizi digitali firmata Volvo Trucks.

Una volta entrato in una zona delimitata, il motore limita attivamente l’accelerazione, riportando la velocità al limite massimo consentito. Se il mezzo accede all’area a una velocità superiore, interviene la frenata automatica.

Sul cruscotto, il conducente viene avvisato con un messaggio chiaro sulla velocità massima consentita.

Con questo servizio, un’azienda di trasporti può garantire che i camion non superino limiti critici di velocità in aree sensibili come porti, centri logistici o zone scolastiche, spiega Johan Rundberg, Product Manager di Volvo Trucks.

Safety Zones: tecnologia avanzata dei camion per l’autotrasporto urbano

La funzionalità di controllo della velocità dei camion rappresenta un passo importante per il settore dell’autotrasporto, soprattutto in contesti urbani complessi. Le aziende di autotrasporto possono impostare fino a 300 zone per ciascun camion, con limiti di velocità personalizzabili a partire da 20 km/h. Il gestore della flotta di camion può ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che un mezzo entra, esce o supera il limite di velocità all’interno di una Safety Zone.

Se il conducente utilizza il Cruise Control, la velocità del camion non può superare quella della zona definita. Tuttavia, per motivi di sicurezza, l’autista può disattivare temporaneamente il limite premendo l’acceleratore.

Camion compatibili e disponibilità del servizio

Il servizio Safety Zones è attivo su tutti i camion pesanti Volvo FH, FM e FMX Euro 6, oltre che sui mezzi a trazione elettrica prodotti a partire dall’autunno 2022. Tra questi rientra anche il nuovo Volvo FM Low Entry, pensato per il traffico urbano e interamente elettrico.

Disponibilità: da giugno 2025 per i nuovi veicoli e da settembre 2025 per i veicoli esistenti già in flotta

Per accedere al servizio è necessario essere abbonati a Volvo Connect e disporre del modulo Volvo Connect Positioning, che garantisce la localizzazione precisa del veicolo.

Le Safety Zones cambiano la sicurezza nell’autotrasporto

In un settore come quello dell’autotrasporto, in cui la sicurezza stradale è sempre più centrale, Volvo Trucks propone una soluzione concreta e proattiva.

La limitazione automatica della velocità dei camion non solo riduce il numero di incidenti e danni materiali, ma contribuisce anche a migliorare la qualità del lavoro degli autisti, riducendo il rischio di infrazioni involontarie e alleggerendo la responsabilità personale.

Con questo nuovo strumento, il futuro dell’autotrasporto si fa più digitale, più sostenibile e più sicuro.

