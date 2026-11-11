CAMION

I dati UNRAE e il nodo degli incentivi

Camion in crescita sulle strade italiane, ma i fondi per accelerare il rinnovo delle flotte restano fermi. A ottobre 2026 le immatricolazioni dei veicoli industriali sono aumentate del 7,4%, mentre il settore aspetta ancora di poter utilizzare i 590 milioni di euro del Fondo straordinario. Una contraddizione che pesa sulle scelte delle imprese, chiamate a investire in mezzi più sicuri e meno inquinanti.

Camion, ottobre accelera grazie ai trattori stradali

Secondo le elaborazioni UNRAE sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a ottobre sono stati immatricolati 2.802 veicoli industriali, contro i 2.608 dello stesso mese del 2025. È il secondo mese consecutivo con il segno più, dopo settembre, chiuso a +3%.

A trainare il mercato sono i mezzi pesanti da almeno 16 tonnellate: 2.481 unità, in aumento del 10,6%. Spiccano i trattori stradali, che raggiungono 1.577 immatricolazioni (+21,5%), il miglior risultato mensile dell’anno. I carri, invece, scendono a 904 unità (-4,4%).

Anche nelle fasce inferiori il quadro è contrastato: i veicoli da 3,51 a 6 tonnellate crescono del 57,4%, mentre quelli da 6,01 a 15,99 tonnellate perdono il 23,9%.

Il mercato sale, il rinnovo delle flotte resta una sfida

Nei primi dieci mesi del 2026 le immatricolazioni arrivano a 24.126. Il 3,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma i numeri delle vendite raccontano solo una parte della situazione.

In Italia il parco dei veicoli industriali ha un’età media di 15 anni, ricorda UNRAE. Sostituire i mezzi più vecchi può ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza. Per farlo, però, le aziende chiedono certezze sugli investimenti.

Camion a basse emissioni, perché i 590 milioni non partono

Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali UNRAE, sollecita l’operatività del Fondo straordinario: a un anno dal decreto istitutivo, le risorse non sono ancora accessibili. L’associazione chiede anche una quota dedicata ai veicoli a zero emissioni oltre le 16 tonnellate.

Sul tavolo resta la normativa Euro 7: il 4 novembre alcune commissioni del Parlamento europeo hanno approvato una proposta di rinvio di 18 mesi per i mezzi pesanti. Il voto in plenaria è atteso a dicembre.

Intanto, senza infrastrutture di ricarica e rifornimento adeguate e costi energetici competitivi, la transizione rischia di procedere più lentamente delle immatricolazioni. Per gli autotrasportatori il problema è concreto: scegliere un camion senza sapere quando arriveranno i sostegni.